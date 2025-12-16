Uzavřený typ, studoval na průmyslovce. Jaký je muž obviněný z únosu chlapce?

  18:11aktualizováno  18:11
Obviněný muž, který je podezřelý z únosu chlapce z Halenkovic, není ve svém okolí známý. Příliš o něm nevěděli v Halenkovicích, kde měl v posledních letech žít, ani v Otrokovicích, kde bydlel dříve. Podle jeho okolí jde o člověka spíše uzavřeného, který cíleně společnost nevyhledával.

„Nevím o něm vůbec nic, jen to z médií. Nevím ani o tom, že by se účastnil obecních akcí,“ sdělil starosta Halenkovic Roman Kedruš.

Verzi o introvertním typu osobnosti obviněného potvrdil iDNES.cz také jeho spolužák, který s ním studoval obor mechanik elektrotechnik na zlínské průmyslové škole.

Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a provedla policejní rekonstrukci. (16. prosince 2025)
Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních Halenkovic. (15. prosince 2025)
„Na škole jsem potkal více lidí jako on. Moc se s nikým nebavil, měl jen pár kamarádů. Žádný extrovert to nebyl, držel se bokem,“ přiblížil. „Spolužáci říkali, že se prý nakonec vykašlal i na opakovaný maturitní pokus v září,“ doplnil.

Obviněný pětadvacetiletý muž, jemuž hrozí až doživotní trest, se také rekreačně věnoval běhu. Podle dostupných informací se zúčastnil v regionu i mimo něj několika soutěží, ovšem ani v běžecké komunitě známý není.

„Když jsem se v médiích dozvěděl, že měl běhat, hned jsem si říkal, jestli ho neznám. Ale opravdu nevím, kdo to je. Nikoho takového si nepamatuji,“ sdělil jeden z běžců ze Zlína, který se tomuto sportu věnuje už mnoho let i organizačně. Podobně mluvili další běžci z Otrokovic a okolí.

Mezi přáteli na Facebooku má také ty, s nimiž pouze hrával internetové hry a v životě je neviděl. S některým sdílel zálibu ve známé české fantasy hře na hrdiny Dračí doupě.

Muž pracoval v průmyslovém podniku v Napajedlích, jehož vedení nechce situaci komentovat, protože mu to zákon neumožňuje.

