Útočník chtěl ženu zatáhnout do křoví, utekla mu. Policie zadržela podezřelého

Chomutovští kriminalisté vyšetřují pokus o znásilnění, který se odehrál v neděli v ranních hodinách. Ženu, která mířila do zaměstnání, napadl neznámý muž a pokusil se ji zatáhnout do křoví. To se mu nepovedlo. Podezřelého ještě týž den zadrželi policisté.