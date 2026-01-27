Je tu další pokus sesadit Okamuru. Je hlásnou troubou Kremlu, řekl šéf TOP 09

„My na tom máme dohodu,“ řekl Havel k tomu, zda je TOP 09 domluvená i s dalšími opozičním stranami na společném postupu.
Okamura je v čele Sněmovny na základě koaliční dohody ANO, SPD a Motoristů sobě, takže dokud ho budou vládní poslanci držet, nemá opozice šanci Okamuru sesadit.
Nový argument přidal opozici předseda SPD tím, jak se postavil ke snaze prezidenta Petra Pavla, aby na schůzce nejvyšších ústavních činitelů bylo přijato společné prohlášení, v němž by za největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku i pro celou Evropu byla označena ruská agrese vůči Ukrajině. To navrhoval prezident Pavel.
Okamura byl proti a za největší hrozbu pro Česko a pro Evropu chtěl místo ruské agrese označit masovou nelegální migraci.
„Jsou tam body, které prosazovala koalice Petra Fialy. Jako by si u prezidenta nevšimli, že v říjnu došlo k výměně Fialovy vlády. A my jsme vláda, která má jiný program zahraniční politiky,“ kritizoval Okamura v úterý dopoledne do té doby neveřejný návrh deklarace vypracovaný na Hradě.
Schůzka se později ani neuskutečnila, když byla na žádost vlády nejprve o hodinu posunuta. Nakonec ji Pavel zrušil, když ani v 16 hodin premiér Andrej Babiš ani ministr zahraničí Petr Macinka nedorazili. Babiš se za to prezidentovi na tiskové konferenci po jednání vlády omluvil s tím, že se protáhlo jednání vlády, na němž byli její členové bez mobilních telefonů, protože jednali v utajovaném režimu.