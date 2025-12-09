Urážel, hajloval, vystrčil zadek, pak mě bodl, líčil cizinec. Agresor se omluvil

Pobodaný muž, kterému museli lékaři po Zemánkově útoku odebrat část poškozené levé plíce, vypovídal u soudu z jiné místnosti prostřednictvím videokonference. S obžalovaným mužem se totiž znovu setkal nechtěl.
Bělorus popsal, že se letos na jaře sešel v Radotíně se svým ukrajinským kamarádem. Zašli do restaurace, lehce popili a pak se chtěli cestou na nádraží zastavit v prodejně potravin. Na trase je však začal bez důvodu slovně obtěžovat opilý Čech, kterého neznali. Šlo o zmíněného Petra Zemánka.
Podle státní zástupkyně Simony Krupové zaslechl, jak se muži mezi sebou baví rusky a domníval se, že jde o ukrajinštinu. Na jednoho z nich měl plivnout a vulgárně jim nadávat.
„Já ta urážlivá slova neznám, nepoužívám je. Ale chápal jsem je, nebylo to příjemné. Kamarád Alexej tady žije dlouho, česky rozumí dobře,“ uvedl Bělorus. Před soudem hovořil směsí nedokonalé češtiny s ruštinou, kterou překládal soudní tlumočník.
Z průběhu jeho výslechu vyplynulo, že Zemánek oba muže údajně počastoval výrazy jako „zku*vení Ukrajinci, pos*aní Ukrajinci či smradlaví Ukrajinci“, oznámil jim, že tady nemají co dělat, a vyzval je, ať se vrátí domů na Ukrajinu.
Když se Ukrajinec Alexej Čecha zeptal, jestli je nacista či nacionalista, začal prý Zemánek hajlovat a opakovaně vykřikl „Heil, Hitler!“. Pak si stáhl kalhoty a ukázal Bělorusovi holý zadek.
Pro něj to byla poslední kapka. V ruce držel kelímek s kávou, kterou na dálku vychrstl směrem k Zemánkovi, ale nápojem ho podle svých slov nepotřísnil.
„Hrozil, že nás zavraždí...“
Pak vstoupil do prodejny potravin za ukrajinským kamarádem. Do obchodu za nimi vešel i Zemánek a znovu na ně křičel. Cizinci vyšli ven, jenže naštvaný Čech je dál „pronásledoval“.
Ukrajinec se rozhodl, že bude incident natáčet na mobil, což se prý nelíbilo Zemánkově partnerce, která se údajně chtěla telefonu zmocnit.
„On (Zemánek) začal křičet, abych se nedotýkal jeho manželky, ale nikdo se jí ani nedotkl. Byl ještě víc agresivní. Říkal: Půjdu, vezmu nůž a zavraždím vás… Křičel něco o noži nebo pistoli, už nevím. My jsme se snažili odejít,“ popisoval Bělorus.
Podle obžaloby pak Zemánek odešel do svého bytu v ubytovně, která byla ve stejném domě jako prodejna potravin. Tam si měl vzít nůž. Oba cizince poté našel na nedalekém nádraží, kde konflikt vygradoval.
Napadení muži ještě před tím žádali o pomoc nádražní ostrahu, její pracovník se snažil útočícího Zemánka uklidnit. Nepomohlo to.
„Tam jsem také začal natáčet na mobil. On udeřil Alexeje. Ukázal mi, že má nůž, ostatní jsem varoval. Chtěl mi vzít telefon, začali jsme se prát, pak jsem dostal ránu do boku. Bylo mi špatně, začal jsem krvácet,“ líčil Bělorus. Dodal, že si některé momenty nepamatuje.
Potyčku zachytilo video. Předseda senátu Tome Frankič sice záběry v úterý přehrál, veřejnost přítomná v jednací síni si však mohla prohlížet maximálně zadní stranu velké pojízdné televize postavené v polovině místnosti. Obrazovka totiž byla otočená směrem k senátu.
Agresor měl 2,5 promile
Zemánek u předchozího hlavního líčení vypověděl, že si celý incident příliš nepamatuje. Odkázal na svoji výpověď z přípravného řízení, kterou soud ale jako důkaz nemůže použít.
Muž měl během konfliktu na nádraží v krvi asi 2,5 promile alkoholu, což podle znalce představuje těžkou opilost. Expert vypočítal, že Zemánek musel před konfliktem vypít zhruba deset piv a půl litru vodky.
Podle obžalovaného šlo o oboustranně vyhrocenou situaci. Cizinci si ho natáčeli, během následné fyzické potyčky s Bělorusem skončil na zemi, a je prý možné, že zpanikařil a vytáhl zavírací nůž.
Pobodaný muž naopak vypověděl, že v Zemánkově pravé ruce viděl nůž s otevřenou čepelí již před potyčkou.
Podle soudní lékařky bodl útočník Bělorusa tak silně, že ostří zbraně o délce devět centimetrů zajelo do jeho těla deset centimetrů hluboko. Způsobené zranění plíce a bránice označila za těžké. Cizinec ho podle ní přežil jen díky urgentnímu chirurgickému zákroku.
Zemánek už dříve odmítl, že má vztah k fašistickému nebo nacistickému hnutí. V den napadení se vracel z fotbalového zápasu. Na jeden z dotazů uvedl, že dříve byl členem fotbalových ultras, nyní mezi nimi není. Ukrajinci mu nevadí, řekl, že má mezi nimi spousty známých, běžně pracoval s cizinci.
Napadenému muži zaslal omluvný dopis. Další omluvu přidal v úterý přímo v soudní síni.
„Chtěl bych se vám za ten incident omluvit, že jsem vás zranil. Samozřejmě mám tendenci vám co nejrychleji zaplatit nějaké peníze. V dopise jsem vyjádřil, že nejsem takový člověk, a strašně si cením toho, jak jste uvedl, že ke mně necítíte žádnou zlobu, a věřím v nějaké odpuštění,“ prohlásil Zemánek. Poškozený muž za omluvu poděkoval.
Obhájce u předchozího hlavního líčení doplnil, že jeho klient nesouhlasí s tím, že čin spáchal s rozmyslem a že měl národnostní podtext. Šlo podle něj o běžný opilecký konflikt a to, že při potyčce vykřikoval nějaká hesla, podle právníka nelze zaměňovat s tím, že byla národnost důvodem k bodnutí. „To, že na sebe něco pokřikují, ještě neznamená, že je to důvod toho samotného ataku nožem,“ uvedl obhájce.
Obžaloba podle něj také naznačuje, že si muž došel do bytu pro nůž, ze žádných důkazů to však podle obhájce nevyplynulo. Kromě pokusu o vraždu je Zemánek obžalovaný i z výtržnictví a z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.
Pobodaný Bělorus po něm požaduje jako náhradu újmy asi 340 tisíc korun. Hlavní líčení má pokračovat v únoru výslechem svědků.