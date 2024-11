Ve sklepě chtěl znásilnit školačku, viní policie muže. Zachránili ji sousedé

Muž podle policie zavlekl desetiletou dívku do sklepa panelového domu na pražském Chodově, kde se ji pokusil znásilnit. Podivného chování si všimli sousedé, kteří viděli, jak pachatel vbíhá do domu a vstupuje společně s děvčetem do výtahu.

Jakmile sousedé zaslechli křik ze sklepa, jeden z nich okamžitě vyběhl z bytu, aby dívce pomohl. Po chvíli přetahování s podezřelým se jí podařilo využít situace a utéct pryč do bezpečí bytu. Útočníkovi se však podařilo z místa činu zmizet.

Na případu začali rovnou pracovat také kriminalisté z oddělení vražd. Policie zjistila, že podezřelý muž dívku sledoval již v metru, kde si ji vytipoval, a pak s ní jel autobusem až do místa bydliště.

Rady pro děti Nikdy nepouštěj do domu cizího nebo podezřelého člověka a nevstupuj s ním do výtahu.

Domů se vracej bezpečnou cestou, i když je delší.

Rozhlížej se a všímej si lidí kolem sebe.

V případě, že máš podezření na něco nebezpečného, volej linku 158 nebo rodičům. Zůstaň na místě, kde je více lidí.

„Kriminalistům se během několika hodin povedlo díky operativnímu šetření ustanovit totožnost podezřelého,“ informoval mluvčí policie Jan Daněk.

Osmatřicetiletého muže původem ze Středočeského kraje kriminalisté zadrželi na ubytovně v Praze 4. U výslechu s kriminalisty nespolupracoval, přesto proti němu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin znásilnění ve stádiu pokusu.

„Jelikož nemůžeme vyloučit, že toto nebyl ojedinělý útok, žádáme, aby se nám přihlásili lidé, kterým se stala obdobná událost nebo o podobné věci například od někoho slyšeli. Velké poděkování patří všímavým sousedům, kterým nebylo lhostejné podezřelé chování muže. Dívku tím pravděpodobně zachránili,“ uvedl Daněk.

Vzhledem k tomu, že byl čin spáchán na dítěti, muži v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 12 let. Policie zároveň podala podnět na jeho vzetí do vazby. Soud to akceptoval.