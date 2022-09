Pokusy bez zvířat? Češi jsou pro, podle ochránců existují na testování vhodnější alternativy

Unijní státy nyní mají tři měsíce na ověření podpisů, pokud iniciativa překoná hranici milion platných hlasů, problematikou se musí zabývat Evropská komise a měla by navrhnout jasné kroky k postupnému ukončení testování na čtyřnožcích.

Ačkoli se v celé Evropské unii nesmí testovat kosmetické přípravky na zvířatech, pro léčivé přípravky tato stopka neplatí. A to chtějí ochránci zvířat změnit.

Měsíc dobročinné závěti zdarma ■ Kromě podpory zákazu pokusů na zvířatech mohou lidé od 13. září do 12. října uzavřít u notářů zdarma závěť, ve které část svého majetku odkážou neziskovým organizacím. ■ Notářský poplatek 1800 Kč bez DPH za ně zaplatí koalice Za snadné dárcovství. ■ Věnovat lze peníze, cenné papíry nebo nemovitosti. Akce se hodí pro lidi bez dědiců i pro ty, kdo chtějí udělat dobrý skutek.

„Chceme ukončit veškeré pokusy na zvířatech. EU by měla přijmout plán s konkrétními cíli a termíny,“ řekla serveru Lidovky.cz předsedkyně organizace Svoboda zvířat Barbora Bartušková Večlová. Podle ní existují vhodné alternativy, které by „němé tváře“ v laboratořích mohly nahradit. „Třeba uměle vypěstovaná kůže či oční rohovka, lidské buňky nebo protilátky,“ popsala šéfka neziskové organizace, jež evropskou iniciativu v Česku propagovala. Při pokusech se dají využít také počítačové modely orgánů či 3D čipy simulující činnost lidského těla.

Podle ministerstva zemědělství se Česko aktivně podílí na vývoji alternativních metod, které postupně nahrazují používání pokusných zvířat, zatím je ale prý příliš brzy na úplnou stopku. „Bohužel v současné době neexistuje dostatek alternativ, které by plnohodnotně nahradily veškeré testování na zvířatech,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Podle něj by pak byly v ohrožení běžné léky a mohlo by dojít až k výpadku na trhu.

„Ačkoli zlepšování životních podmínek zvířat považujeme za velice důležité, každá změna musí být uvážlivá, dobře připravená a nesmí přinést negativní dopad na zdraví lidí,“ doplnil Bílý. V tuzemsku jsou zvířata používána kupříkladu při testování antibiotik či léků proti rakovině.

Bartušková Večlová uznává, že nejde testování na zvířatech zrušit ze dne na den. „Nejde nám o žádný rychlý zákaz. Problém ale je, že současná legislativa má sice vést k omezování používání zvířat a postupně i k úplnému konci, reálně se tak ale v podstatě neděje,“ prohlásila šéfka neziskové organizace s tím, že jí chybí jasná vize a konkrétní plán.

Používají se myši i ptáci

V českých laboratořích se nejčastěji využívají myši, potkani, ryby a někteří ptáci. Každoročně se u nás v rámci pokusů otestuje až čtvrt milionu zvířat. Stát se brání tím, že postupuje v souladu se směrnicí EU o ochraně zvířat a každý projekt pečlivě kontroluje. „V rámci hodnocení projektu pokusů se mimo jiné dělá analýza újmy a přínosů, aby bylo možné posoudit, zda je újma, která je pokusným zvířatům způsobena, obhajitelná z hlediska očekávaného výsledku, při zohlednění etického hlediska, a může být v konečném důsledku přínosem pro člověka, zvířata či životní prostředí,“ popsal mluvčí ministerstva zemědělství Bílý.

Samotné laboratoře v Česku kontroluje Státní veterinární správa (SVS). Za celý loňský rok provedla 48 kontrol. „Pouze při jedné byly zjištěny závady, konkrétně šlo o zahájení projektu pokusů před jeho schválením,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí SVS Petr Majer. Letos veterinární správa prověřila necelou třicítku laboratoří, zatím nepřišla na žádné pochybení.

Podle platné legislativy musí vědci v laboratořích využít při pokusech co nejmenší počet zvířat a léky testovat na zvířatech s nejnižší schopností cítit bolest, utrpení nebo strach. „A kdykoliv to je možné, musí vědci použít jinou vyhovující metodu či zkušební strategii, při níž se nepoužívají pokusná zvířata,“ doplnil Bílý.

Předsedkyně neziskovky Svoboda zvířat však upozorňuje, že laboratoře toto nařízení obcházejí. „Podle reportů Evropské komise klesá počet pokusů na zvířatech o přibližně dvě procenta za rok a stále dochází k testům na zvířatech i tam, kde již mnoho let existují schválené metody bez zvířat,“ uvedla Bartušková Večlová. I proto je podle ní potřeba vyvíjet tlak na unijní státy, aby pouze o plánovaném zákazu nemluvily, ale skutečně konaly.

Neziskovka mimo jiné uvádí, že pokusy na zvířatech jsou nejen kruté, ale často také nespolehlivé a nezaručují bezpečnost. „Až 92 procent léků, které projdou pokusy na zvířatech, pak buď u lidí nefunguje, nebo má vedlejší účinky, které se třeba na myších neprojevily,“ konstatovala Bartušková Večlová. Zároveň doplnila, že mnohé alternativní metody mohou být i rychlejší a levnější.