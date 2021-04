Pokutovat za nadváhu neumíme, říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Chce jít cestou bonusů

PRAHA Trestat klienty za nezdravý životní styl s našimi zákony nejde, musíme je naopak motivovat bonusy, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Lidovky.cz: Vzhledem k prodlužování střední délky dožití poroste následná péče: domovy, léčebny dlouhodobě nemocných, pečovatelé. Současný systém by v současné podobě nemohl za dvacet let fungovat bez doplnění o nové příjmy. Jaké varianty se jeví jako vhodné?

Těch je omezený počet. Nejjednodušší je navýšit čerpání zdrojů, které už máme a jsou pro naše legislativní prostředí obvyklé. Je to platba za státního pojištěnce, tu může posílit stát. Pak je to otázka výše pojistného a zda odvod na zdravotním pojištění odpovídá reálným potřebám a kvalitě péče, jakou dostáváme. Pak se dostáváme k těm, které by vyžadovaly úpravu zákonů. Není tajemství, že se už dlouho hovoří o pilíři soukromého připojištění. Ten by však vyžadoval vymezit, na jakou oblast zdravotnictví se budou prostředky z něj vztahovat. Klasicky se tomu říká standard a nadstandard. Pokusy o ně u nás už byly, ale jako moc úspěšné se neukázaly.