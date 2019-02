Polská odveta za maso: Chceme kontrolovat české pivo. ‚Páky na nás nemají,‘ reaguje odborník

PRAHA Dle polského ministra zemědělství Jana Krzysztofa Ardanowského by polští zemědělci rádi reagovali na kontroly jejich hovězího vlastní odvetou – kontrolami českého piva. České pivovary se však prý kontrol nebojí, kvalitou svých zlatavých moků jsou si jisté. Podle odborníka z České zemědělské univerzity Tomáše Maiera je ale velmi nepravděpodobné, že by Poláci k podobným odvetným opatřením skutečně sáhli.

„Já nechci nikomu nic oplácet, ale část zemědělců mi říká, že je třeba začít velmi důkladně kontrolovat české pivo,“ oznámil Ardanowski na zemědělském fóru, kde spolu s prezidentem Polska Andrzejem Dudou demonstrativně ochutnávali polské hovězí. Jeden z nejslavnějších českých artiklů by se prý měl podrobit kontrolám množství sladu a alkoholu či způsobů skladování.



Ve čtvrtek už na slova svého polského protějšku reagoval i český ministr zemědělství Miroslav Toman. „Nebudeme ustupovat nátlaku, kontroly hovězího masa jsou nutné, jde o zdraví našich spotřebitelů. Slova polského ministra, že problém zveličujeme, považuji za snahu odvrátit pozornost od skutečného problému,“ citovala ve čtvrtek Tomana tisková zpráva ministerstva zemědělství.



Pro české pivovary není jejich export do Polska zcela zanedbatelnou položkou. Ostatně celá čtvrtina produkce tuzemského piva směřuje za hranice. „Polský trh je pro nás zajímavým trhem. V současnosti na něm prodáváme desítky tisíc hektolitrů Staropramenu. Patří tak mezi středně velké trhy co do objemu prodaného piva,“ uvedl pro server Lidovky.cz Pavel Barvík, mluvčí Pivovarů Staropramen, pod který mimo stejnojmenné značky spadají i jména jako Braník či Ostravar.

Podobně je na tom také Plzeňský Prazdroj, který pod sebou sdružuje také značky Gambrinus, Kozel, Radegast či Birell. „Celkově Polsko patří z pohledu exportu k 5 nejdůležitějším zemím pro Plzeňský Prazdroj, hned po Slovensku, Německu, Jižní Koree a Rusku. Do Polska Prazdroj vyváží pouze Pilsner Urquell. Komplikace s vývozem do Polska jsme zatím nezaznamenali,“ prozradila serveru Lidovky.cz mluvčí Prazdroje Jitka Němečková s tím, že jejich Kozel se v Polsku dokonce licenčně vyrábí.

Zbytečně vyhrocené, nepomůže to nikomu

Podle Tomáše Maiera, odborníka na pivovarnický průmysl z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity, se ale ani nedá čekat, že by proudy českého piva směrem na Polsko skutečně zasáhla nějaká odvetná opatření. „Je to trochu příliš vyhrocené, ostatně nevěřím, že by Poláci k něčemu takovému skutečně sáhli, musí přece jen ctít pravidla jednotného trhu,“ řekl serveru Lidovky.cz Maier.



Tato „diplomaticko-potravinářská“ přestřelka prý ale není v zájmu nikoho zúčastněného. „Žádné ze stran to samozřejmě nepomůže. Přesto by nám každý takový krok mohl uškodit,“ soudí Maier, podle kterého ale Poláci trumfy v rukou rozhodně nedrží.

„Poláci nemají žádné skutečné ‚páky‘, pivo ostatně samo o sobě je nezávadný produkt, není to maso, kde se může vyskytovat kde co, včetně salmonely. Chuťově třeba pivo není úplně dobré, ale to neznamená, že je závadné,“ popsal přestřelku odborník ze zemědělské univerzity.

Je to výstřel do tmy pro polské publikum

Pivovary samotné ale z polských protiakcí strach nemají. Podle jejich slov dohlíží na výrobu zkušení čeští sládci, kteří kvalitu piva hlídají. Polští kontroloři tak prý podle nich mají volné pole působnosti. „Z případných kontrol polských úřadů tak nemáme obavy,“ konstatoval mluvčí Staropramenu.



Ostatně samotní Poláci jsou na tom s vývozem piva k nám také zajímavě. „Nejvíce piva k nám dováží právě oni. Většinou se ale jedná o levné značky,“ řekl Tomáš Maier. Celý problém s dovozem potravin z Polska podle něj tkví v tom, že polští zemědělci jsou zákonem oproštěni od sociálního a zdravotního pojištění, a mají tak zásadní konkurenční výhodu, díky níž jsou schopni prodávat potraviny velmi levně. To pak vyhovuje i českým prodejcům, kteří ceny tlačí dolů. „Následně se to negativně projevuje na kvalitě potravin,“ dodal Maier.

Podle agrárního experta jsou ale vzletná slova o kontrolách jen cestou, jak se vlichotit domácímu publiku. „Je to výstřel do tmy, který míří, spíše než na české, na polské publikum,“ řekl Maier.

Česko loni vyvezlo podle údajů ČSÚ do Polska pivo za 614,7 milionu korun, předloni šlo o vývoz za 556,9 milionu korun. Polsko bylo loni podle těchto údajů za Německem (vývoz za 1,49 miliardy korun), Slovenskem (1,06 miliardy korun) a Ruskem (708,8 milionu korun) čtvrtým největším českým odbytištěm piva.