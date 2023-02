Ptáka roku Poláka velkého mohou lidé legálně lovit, přestože patří mezi ohrožené druhy. Pomůže ke změně ocenění?

České rybníky přišly za posledních 30 let o třetinu populace Poláků velkých. Na jeho dlouhodobý úbytek, nejen v Česku, chtějí nyní ornitologové hlasitěji upozornit. Jednu z takových cest již využili – označili ho za ptáka roku 2023. Ocenění, které udělují každý rok, má o tomto druhu ohroženého druhu zvýšit povědomí.

Důvodů, proč se počet této potápivé kachny neustále snižuje, je více. Jedna z nich je však i poměrně překvapivá. „Ačkoliv je Polák od roku 2015 celosvětově ohroženým druhem, v Česku stále patří mezi lovnou zvěř, což je nepřijatelné,“ řekl pro server Lidovky.cz ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeněk Vermouzek.

Letos by se ale mohlo začít blýskat na lepší časy. Měla by totiž vejít v platnost změna zákona o myslivosti, která by zakazovala některé druhy opeřenců, včetně Poláka, lovit.

„Počet těchto ptáků v poslední době klesl v západní a střední Evropě ze 300 tisíc na 100 tisíc, což je obrovský úbytek. Lovci u nás uloví každoročně až 400 kusů Poláka velkého a Poláka chocholačku,“ řekl Petr Musil, který se na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze věnuje analýze dlouhodobých změn početnosti a distribuce vodních ptáků a jejich příčin.

Kromě lovu této býložravé kachny jejich počty mohl zmenšit i druh vystřílených nábojnic. Milion vodních ptáků v Evropě totiž každoročně uhynul na otravu olovem poté, co při sběru potravy snědl i olověné broky. To by se už nyní nemělo stávat. Ve čtvrtek totiž vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie, podle kterého se již na mokřadech nesmí k lovu používat olověné broky.

„Je to taková první vlaštovka, která ale rozhodně není dostatečná,“ okomentoval to Vermouzek. Podle něj je potřeba ohroženému Polákovi pomoci daleko více.

Kapr, nebo Polák?

Počty vodního ptáka klesají nepřetržitě od 70. let minulého století. V době, kdy byl Polák největším zástupcem kachen v Česku, přišel zlom. „Rybníkáři ve snaze zvětšit rozlohu vodních ploch přistoupili k masivnímu vyhrnování bahna na břehy. Bagry při tom zcela zničily pobřežní porosty. Poláci a další druhy vodních ptáků tak rázem přišli o místo, kde bezpečně mohli hnízdit,“ poukázal Vermouzek na možná klíčový faktor.

Velkou ránou pak pro Poláky velké bylo, že do zvětšených rybníků rybáři vysadili velké množství kaprů. „Ten jako dokonalý všežravec dokáže v rybníku zlikvidovat téměř veškeré bezobratlé živočichy a jejich larvy žijící na dně i ve vodním sloupci. Problém není v tom, že by hlady trpěli dospělí ptáci, ale mláďata,“ vysvětlil ředitel s tím, že i když je tento pták býložravec, tak mláďata pro růst potřebují bílkoviny obsažené v larvách a hmyzu.

„V případě nedostatku potravy pak musí samice převést rodinku na jiný, na potravu bohatší rybník, a pokud se jí to nepodaří, ornitologové pak jen bezmocně počítají ubývající mláďata v rodince, až zůstane jen samotná samice,“ doplnil Vermouzek.

Dalším problémem je nerovnováha v druhu. „Polák velký má nejen v Česku výrazně více samců než samic. Proč tomu tak je, nyní řešíme, ale zatím pro to nemáme žádné vysvětlení,“ poznamenal Petr Musil.

Predátoři z ciziny

Ohrožený kachní druh má v posledních letech také více přirozených nepřátel, když se stal se potravou i predátorů, kteří jsou původem z jiných částí světa. „Loví ho tak například norek americký nebo mýval. Ti se sem dostali kvůli prodeji kožešiny. A protože jde o druh z jiného kontinentu, neumějí se proti nim čeští ptáci bránit,“ vysvětlil Musil.

Tito uměle vysazení predátoři si často pochutnají i na vajíčkách Poláka. „Pro svou velikost a množství jsou pro tyto živočichy lákavé. Pokud dostane příležitost, smlsne si na nich i prase divoké,“ dodal.

Ostatně i sám ohrožený druh má v tuzemsku poměrně krátké útočiště. První páry těchto ptáků totiž začaly na českých rybnících hnízdit teprve před 150 lety. Dnes je tu Polák velký, jenž se dožívá okolo šesti let, druhým nejpočetnějším zástupcem kachny, přestože je u nás ohroženým druhem. Více zástupců pak má už jen kachna divoká.