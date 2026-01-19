„Polární záře právě teď. Kdo máte jasnou oblohu, zkuste na temné obloze pohled k severu. Můžete použít i mobilní telefon,“ napsal ČHMÚ na Facebooku. Ústav přiložil také fotografii zelené polární záře, kterou je možné vidět v krkonošské Peci pod Sněžkou.
Neobvyklé pohledy si mohli lidé užít nejen na mnoha místech České republiky, ale i v Polsku a dalších zemích střední Evropy. Fotografie lidé na sociální sítě přidávali například z horizontů Krkonoš, Liberce, ale i středních Čech nebo Plzně.
Za neobvykle bohatou nebeskou podívanou posledních měsíců může solární maximum. Slunce se právě nachází na vrcholu svého přirozeného jedenáctiletého cyklu, během kterého dochází k tzv. přepólování – tedy změně polarity jeho magnetického pole.
Tato fáze zvýšené aktivity začala loni a letos dosahuje svého limitu, což s sebou přináší výrazně častější a silnější polární záře i v našich zeměpisných šířkách.
Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR vysvětlil, proč je záře někdy zelená a někdy červená. „Každá vrstva polární záře má svoji barvu. Zelená je blíže zemskému povrchu, červená výše. Protože kvůli zakřivení Země nevidíme až k pólu, kde polární záře vzniká, pozorujeme v Česku především vyšší vrstvy atmosféry, kde vznikají červené polární záře.“