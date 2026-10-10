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Slabá, ale přece. Nad Českem se objevila polární záře, pozorovali ji z Plzně i Prahy

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  23:47aktualizováno  23:47
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Polární záře nad Brandýsem na Kladensku. (10. října 2026)

Polární záře nad Brandýsem na Kladensku. (10. října 2026) | foto: Jan Drahokoupil, ČHMÚ

Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna...
Polární záře nad Plzní. (10. října 2026)
Polární záře na Výsluní v Krušných horách. (10. října 2026)
Polární záře, Kosmonosy. (10. října 2026)
50 fotografií
Nad severním obzorem mohou lidé v noci ze soboty na neděli pozorovat polární záři. Viditelná je však hlavně na jasné obloze. Ohlásil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jev již zachytily fotografie z více různých částí České republiky.

„Kdo máte jasnou oblohu, nad severním obzorem můžete zkusit pozorovat polární záři,“ oznámil ČHMÚ v příspěvku, který zveřejnil krátce po půl deváté hodině večer.

Polární záře byla pozorovatelná i na světlejší obloze dříve za světla. Několik minut před osmou ji zachytili v Plzni, fotografii ČHMÚ přesdílel.

Lidé v komentářích pod příspěvkem sdíleli své vlastní úlovky. Jev spatřili například v Brandýse na Kladensku nebo v Mostě v Ústeckém kraji. Záři zachytili ale také ve Středočeském kraji, například u Mělníka nebo u Prahy. Silnější byla záře například u Rokycan či v Krušných horách.

Naposledy byla polární záře v Česku vidět na začátku tohoto roku v lednu. Pozorovatelná byla především na místech s dobrou viditelností. Fotografie lidé sdíleli z Krkonoš, Liberecka, Plzeňska, ale i z Polska. Solární maximum se postaralo o neobvykle pestrou a výraznou podívanou.

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