Bohatá nebeská podívaná, která všem pozorovatelům nabídla parádní zážitek. Nad Českem se v noci na úterý objevila výrazná polární záře, jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů, jenž byl viditelný z mnoha míst. Podívejte se na nádherné snímky z různých koutů republiky. Na této fotografii je zachycena polární záře při pohledu od Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
Autor: ČTK
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Jablonci nad Nisou. (19. ledna 2026)
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Jablonci nad Nisou. (19. ledna 2026)
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Jablonci nad Nisou. (19. ledna 2026)
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Polární záře byla viditelná kolem půlnoci i v Hradci Králové, na snímku vodárna na kopci svatého Jana. (20. ledna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Polární záře byla viditelná kolem půlnoci i v Hradci Králové, snímek záře na kopci svatého Jana. (20. ledna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Polární záře byla viditelná kolem půlnoci i v Hradci Králové, snímek záře u letiště směrem na Rusek v Hradci Králové. (20. ledna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Polární záře byla viditelná kolem půlnoci i v Hradci Králové, snímek záře u letiště směrem na Rusek v Hradci Králové. (20. ledna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Polární záře byla viditelná kolem půlnoci i v Hradci Králové, snímek záře u letiště směrem na Rusek v Hradci Králové. (20. ledna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Polární záře byla viditelná kolem půlnoci i v Hradci Králové, na snímku vodárna na kopci svatého Jana. (20. ledna 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Polární záře a Velký Vůz, Kostelní Střímelice (19. ledna 2026)
Autor: Josef Zicha
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna 2026)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna 2026)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna 2026)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna 2026)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna 2026)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna 2026)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna 2026)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna 2026)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna 2026)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Žacléři. (19. ledna 2026)
Autor: ČHMÚ
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například ve Špindlerově Mlýně. (19. ledna 2026)
Autor: ČHMÚ
Nad Českem se objevila polární záře. (19. ledna 2026)
Autor: ČHMÚ