Polární záři bude možné vidět i z Česka. Kde budete mít největší šanci?

  14:35aktualizováno  14:35
Dnes večer a zřejmě i v dalších dnech bude možné v Česku pozorovat polární záři, následek silných slunečních erupcí. Pozorování může zkomplikovat mlha, nízká oblačnost a jasný měsíc, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Jsou ale místa, kde bude šance uvidět nebeskou show větší.
Panoramatický snímek nazvaný Oblouk polární záře nad Mikulovem pořídil...

Panoramatický snímek nazvaný Oblouk polární záře nad Mikulovem pořídil břeclavský fotograf Vlastimil Vojáček v noci z 10. na 11. května 2024 snímačem Canon EOS R6. | foto: Vlastimil Vojáček

Snímek polární záře nad Brněnskou přehradou získal ocenění České...
Takto zachytil polární záři nad Vysokým nad Jizerou Pavel Vítek. (13. srpna...
Polární záře byla v tomto roce k vidění ve Velké Británii.
Čtenář iDNES.cz Jiří Bezchleba zaslal svou fotografii polární záře vyfocenou v...
24 fotografií

„Slunce je v posledních dnech velice aktivní a vyprodukovalo už několik poměrně silných erupcí. Některé z nich byly doprovázeny i výronem nabitého materiálu směrem k Zemi a zvyšuje se tak šance na spatření polární záře i od nás,“ uvedl ČHMÚ na síti X.

Doplnil, že nyní panuje poměrně silná geomagnetická bouře, která může v dalších hodinách a desítkách hodin ještě zesílit následnými erupcemi.

Ve čtvrtek večer bude obloha na velké části území nejprve jasná, jen na západě a jihozápadě Čech se mlhy nebo nízká oblačnost udrží. Večer a v noci se pak na většině území Čech zatáhne nebo se vytvoří mlhy.

Lepší situace bude zřejmě na Moravě a ve Slezsku a také na horách, kde by měla zůstat jasná obloha.

Šance na pozorování polární záře bude podle meteorologů i v dalších dnech, protože aktivita Slunce zůstane vysoká.

