„Slunce je v posledních dnech velice aktivní a vyprodukovalo už několik poměrně silných erupcí. Některé z nich byly doprovázeny i výronem nabitého materiálu směrem k Zemi a zvyšuje se tak šance na spatření polární záře i od nás,“ uvedl ČHMÚ na síti X.
Doplnil, že nyní panuje poměrně silná geomagnetická bouře, která může v dalších hodinách a desítkách hodin ještě zesílit následnými erupcemi.
Ve čtvrtek večer bude obloha na velké části území nejprve jasná, jen na západě a jihozápadě Čech se mlhy nebo nízká oblačnost udrží. Večer a v noci se pak na většině území Čech zatáhne nebo se vytvoří mlhy.
Lepší situace bude zřejmě na Moravě a ve Slezsku a také na horách, kde by měla zůstat jasná obloha.
Šance na pozorování polární záře bude podle meteorologů i v dalších dnech, protože aktivita Slunce zůstane vysoká.