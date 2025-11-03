Zemřel polárník Prošek. Věnoval se změně klimatu, zakládal stanici v Antarktidě

Autor: ,
  13:25aktualizováno  13:25
Ve věku 85 let zemřel v neděli v kruhu svých nejbližších geograf Pavel Prošek, který založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Byl předním českým polárníkem, byť sám toto označení zarytě odmítal. Působil jako prezident Českého antarktického nadačního fondu.
Pavel Prošek, který založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, byl předním českým polárníkem.

Pavel Prošek, který založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, byl předním českým polárníkem. | foto: archiv Pavla Proška

Pavel Prošek, který založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, byl předním českým polárníkem.
Pavel Prošek, který založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, byl předním českým polárníkem.
Pavel Prošek, který založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, byl předním českým polárníkem.
Pavel Prošek, který založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, byl předním českým polárníkem.
21 fotografií

„Bude nám trvale ctí, že jsme s ním mohli pracovat na největším snu české polární vědy; už teď je postrádán stejně bolestně, jako bude navždy s vděčností vzpomínán,“ stojí na Facebooku Českého antarktického výzkumného programu.

Prošek působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, věnoval se například změně klimatu v polárních oblastech. Od 90. let vyjížděl do Antarktidy a inicioval vznik české antarktické stanice, která je v provozu od roku 2007. Později se stal prezidentem Českého antarktického nadačního fondu.

Jeho cílem je podporovat vše, co souvisí s českými vědeckými činnostmi v antarktickém prostoru.

„Myšlenka založení Českého antarktického nadačního fondu vznikala při postupné konsolidaci týmů českých vědců i techniků během antarktických výzkumů. Máme vědecké, technické i logistické zkušenosti a tvoříme dobrý tým nejen profesionálně, ale i lidsky. Antarktická nadace umožní dále optimálně a v širším záběru rozvíjet vše, co jsme se díky jižní pevnině naučili,“ uvedl Prošek na webu fondu.

Je autorem mnoha vědeckých publikací, ale také popularizační knihy Setkávání s Antarktidou.

„V krajině moc ticho není, tam je pořád slyšet vítr, křičí tam ptáci, burácí telící se ledovce, řvou rypouši. Víte, co je fascinující? Jak se v čistém vzduchu vjemově zkracuje vzdálenost. Odhadnete ji na dvě hodiny chůze a za čtyři pět hodin ještě pořád nejste u cíle. Rozhodně se vyplatí nejdřív se podívat do mapy,“ popisoval Prošek pobyt na bílém kontinentu.

14. března 2014
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.