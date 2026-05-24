Nová debata Václava Moravce: potíže na startu, pak Macinka hájil sebe i Klempíře

Bývalý moderátor České televize (ČT) Václav Moravec ve čtvrtek zveřejnil svůj nový mediální projekt Moravec.cz. Nabízí na něm několik pořadů včetně tradiční nedělní debaty, tento formát přes dvacet let moderoval na ČT. V prvním díle pořadu Poledne s Moravcem (PM) v prostorách Paláce Dunaj na Národní třídě přivítal právě Macinku. Ve 12:00 tradičně každou neděli nadále vysílá debatu také Česká televize.
Start pořadu na nové platformě však provázely potíže. Místo avizovaného poledne, tak vysílání začalo zhruba o deset minut později.
„Blahopřeji, že jste se odhodlal pustit se do nových vod,“ řekl na úvod moderátorovi Macinka. Ocenil také zkratku pořadu PM, která je zároveň i monogramem ministra. „To vlastně znamená, že tu s vámi budu pořád,“ dodal.
„Nepřijdu si vícecenný. Hodnotu určuje trh. Někdo je vícecenný, někdo méněcenný a někdo je i bezcenný,“ podotkl šéf Motoristů s odkazem na jeho nedávný výrok, kdy označil své kritiky za méněcenné.
Opozice podle něj dělá vždy opak toho, co prosazuje vláda. „Mám strach, že kdybychom začali útočit na ruského prezidenta Vladimíra Putina, tak oni se ho začnou zastávat,“ poznamenal Macinka.
„Babiš s námi nervy neztrácí“
„Vynadáno od koaličních partnerů jsem ještě nedostal,“ poznamenal s tím, že nemá pocit, že by s Motoristy premiér Andrej Babiš (ANO) ve vládě „ztrácel nervy“.
Lidé si podle něj přejí, aby jeho stranický kolega Oto Klempíř provedl změnu ve financování veřejnoprávních médií. Odvolání Klempíře z postu ministra kultury tak nepřichází v úvahu. „Doufám, že bude ministrem kultury do konce volebního období. Nemám nad něm žádné pochybnosti. Pracuje dobře,“ dodal.
V Praze se v neděli odpoledne uskuteční další demonstrace na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Organizátoři ze spolku Milion chvilek pro demokracii chtějí donést do Strakovy akademie petici s více než 180 tisíci podpisy za stažení zákona o médiích veřejné služby, který připravilo ministerstvo kultury pod vedením Klempíře
Podle Macinky se jeho strana nechce svazovat korektností. „To pak hraničí se zbabělostí. Nás nebaví ta unylost, chceme být otevření. Mé provokace jsou nevinné,“ podotkl vicepremiér.
Za daleko větší provokaci však pokládá konání sudetoněmeckého sjezdu v rámci festivalu Meeting Brno. „Na podzim jsou i v Brně volby do zastupitelstva, Motoristé tam postaví samostatnou kandidátku. Pokud vyhrajeme, spolku Meeting Brno už nepůjde ani koruna,“ podotkl. Kritika sjezdu ale podle něj vztahy s německou diplomacií neovlivní.
„Nerozumím právnickým vývodům Pavlova týmu“
„Nechápu proč by měl na summitu NATO Českou republiku zastupovat někdo, kdo v zemi nemá reálný vliv,“ zopakoval také Macinka svůj dlouhodobý postoj, že by prezident Petr Pavel neměl jet na letní alianční summit.
Prezident však na své účasti trvá, ve hře je podle i kompetenční žaloba. „Opravdu nerozumím právnickým vývodům týmu poradců prezidenta. Já už kvůli němu byl i několik hodin na policii, aby se neprokázalo vůbec nic,“ poznamenal Macinka s odkazem na kauzu SMS zpráv, které adresoval prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře.
Macinka v nich naléhal na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na polici. Policie případ následně odložila.
Macinka na závěr premiérového vyslání předal moderátorovi dárek v podobě zvonečku. „To máte na další hosty, abyste je nemusel okřikovat,“ řekl. „Počkejte, co to tady předvádíte, to jste si měl přinést na sebe,“ podotkl Moravec s tím že nezávislí novináři úplatky neberou. „My budeme rádi, když budete hájit svobodu slova,“ řekl ministrovi.
Moravec sice založil novou platformu Moravec.cz, stále mu však platí půlroční konkurenční doložka s ČT. Instituce na ní trvá, Moravec ji však považuje za neplatnou.
Po oznámení odchodu z České televize Moravce oslovilo několik velkých mediálních domů. Už tehdy však naznačil, že by se nejraději vydal vlastní nezávislou cestou. „Nezávislé projekty ukazují, že mohou vhodně doplňovat veřejnou službu a někdy ji dělat i lépe,“ uvedl.
Moravec v březnu na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí.
Tehdy také řekl, že předtím několik týdnů čelil tlaku. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný. Podle Moravce šlo o nejméně špatné řešení a pro své rozloučení na konci pořadu zvolil minimalistickou variantu.
8. března 2026