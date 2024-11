Policie zasáhla proti fanouškům u Edenu kvůli pyrotechnice. Našla i nože

„V souvislosti s fotbalovým utkáním na pražském Edenu jsme při pochodu fanoušků z centra města zajistili jednu osobu z důvodu použití pyrotechniky a dále dvě osoby před stadionem pro neuposlechnutí výzvy policistů. U fanoušků hostí jsme zajistili pyrotechniku i nože,“ uvedla policie.

Fanoušci mířili na dlouho očekávaný zápas mezi pražskou Slávií a tureckým Fenerbahce.

Slávisté se s Fenerbahce střetli už předloni a po dvou výhrách 3:2 postoupili do osmifinále Konferenční ligy. Po roce se pak do Edenu vrací trenér José Mourinho. Před rokem slavný portugalský kouč kvůli trestu jen z tribuny sledoval, jak slávisté porazili v základní skupině Evropské ligy 2:0 italský AS Řím, který v té době vedl.