PRAHA Informace stárnou, ale nedávno vydané paměti bývalého elitního detektiva Roberta Šlachty neztrácí náboj ani čtyři roky potom, co svlékl policejní uniformu. A to zvlášť, pokud se rozpovídá o případech, jež čekají na soudní rozuzlení. Jedním z nich je i kauza Vidkun, která se týká prorůstání organizovaného zločinu do policie a ohýbání vyšetřování.

‚Vládu položil Nečas, já ne.‘ Co napsal Robert Šlachta ve své knize ke kauze Nagygate Obžalobě v ní čelí bývalý olomoucký hejtman za ČSSD Jiří Rozbořil, vlivný podnikatel Ivan Kyselý a dva důstojníci z krajského policejního ředitelství. Od února běží ve věci hlavní líčení u Krajského soudu v Olomouci.