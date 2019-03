Policejní honička v Praze: pachatel přejel chodce, policisté mu prostřelili okno

PRAHA Divoký zásah mají za sebou policisté v hlavním městě. Při pondělním zatýkání podezřelého cizince v Kamenické ulici totiž museli použít služební zbraň. Ozbrojený pachatel v terénním voze se jim pokoušel ujet po chodníku, přičemž srazil jednoho chodce. Zastavily jej až proražené pneumatiky. Policisté ho poté dopadli v nedalekém parku.

„Kriminalisté z oddělení, které se zabývá odhalováním násilné trestné činnosti prováděli zadržení nebezpečného ozbrojeného pachatele podezřelého z vydírání,“ odůvodnil neobvyklý zásah, jenž proběhl v pondělí krátce po poledni na pomezí pražských Holešovic a Letné, mluvčí policie Jan Daněk.

Podle jeho slov se kriminalisté pokoušeli zadržet pachatele vozidle. Ten ovšem s autem najel na chodník, kde tou dobou šli lidé, a začla jim ujíždět. Jednoho chodce srazil a poranil jej na noze.



Policisté proto proti černému terénnímu vozu Range Rover použili služební zbraň. Zasáhli jej do bočního skla u spolujezdce, které prostřelili. Ani to však řidiče nepřimělo k zastavení.



„Při ujíždění posléze najel na vyvýšený schůdek, od něhož si prorazil dvě pneumatiky. Pokračoval dále ještě přibližně sto metrů, kde vozidlo zastavil a začal utíkat do parku Stromovka. Tam jej policisté zastihli a zadrželi,“ přiblížil zásah mluvčí Daněk.



Skutečnou identitu zadrženého podle něj policisté zatím neznají. V uplynulých 14 dnech, kdy se podle nich dopustil vydírání za použití zbraně, se zřejmě prokazoval falešnými doklady. Společně s ním byla ve vozidle zadržena i žena, která se rovněž pokusila utéct.