Kvůli zakázkám je obviněný i šéf jihomoravských silničářů, hrozí až osmileté tresty

„Jedná se o veřejné zakázky, u nichž byla v každém jednotlivém případě při zahájení zadávacího řízení předpokládaná hodnota ve výši do 10 milionů bez DPH,“ řekl dnes dozorující náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radim Dragoun.
Obvinění čelí podezření z trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, dva z nich také z přijetí úplatku. „Je dovozováno naplnění znaků pro použití vyšší trestní sazby,“ uvedl Dragoun s tím, že obviněným hrozí dva až osm let vězení.
Po úterní razii skončili zadržení v policejní cele, později je policisté propustili na svobodu. Návrh na jejich vzetí do vazby nepodali.
Podle zjištění iDNES.cz zadržela policie v úterý šéfa blanenské pobočky silničářů Miloše Bažanta. Telefon má stále nedostupný.
Stejně tak je už třetí den mimo signál i mobil ředitele celé příspěvkové organizace Romana Hanáka. Ten byl před nástupem do čela organizace politikem Sociální demokracie, dopravu řešil už jako náměstek hejtmana. Dnes je starostou obce Kobeřice u Brna na Vyškovsku.
Mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová na dotaz iDNES.cz potvrdila, že Bažant i Hanák figurují mezi stíhanými. Podle ní jsou ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje obvinění pouze oni dva. „U našich zaměstnanců jde o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, vyloučit mohu klauzuli o přijetí úplatku,“ uvedla Švehlová.
Dál ale jejich obvinění nechtěla komentovat, protože nezná obsah spisu. Podle ní se ani nedá příliš očekávat, že by se k situaci do konce týdne jakkoliv vyjádřila obviněná dvojice. Na pondělí by si pak krajští silničáři domluvili jednání s vedením kraje.
Redakce oslovila s žádostí o vyjádření jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) a jeho náměstka pro dopravu Jiřího Crhu (ODS). Hanák je dnes informoval o svém obvinění. „Vyžádali jsme si podklady, abychom věděli, z čeho konkrétně jsou obviněni. Ředitel Hanák si vzal dva dny indispozičního volna, v pondělí máme společné jednání, kde budeme situaci řešit. Tato záležitost se netýká žádného zaměstnance krajského úřadu ani krajského politického představitele,“ reagoval Crha.
Ve stejném duchu se vyjádřil také Grolich. „V rámci vyšetřování nebylo vedení kraje osloveno policií,“ dodal.
K situaci se nechtěl vyjádřit ani Hanákův předchůdce ve funkci šéfa jihomoravských silničářů Zdeněk Komůrka. „Je to složitá záležitost,“ řekl muž, jehož jméno figurovalo na setkání zástupců silničářů a stavebních firem v moravském sklípku, o němž informovaly Seznam Zprávy. I proto se komentáře zdržel.
Podle Dragouna současná kauza na jihu Moravy souvisí s případem zadávání veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji, v němž bylo rozhodnuto o zahájení stíhání v listopadu 2023 a o rok později. Policie tam obvinila rovnou třináct lidí, mezi nimi i tehdejšího náměstka hejtmana za ODS Michala Záchu. Trestní řízení jsou v obou případech vedena samostatně.