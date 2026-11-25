„Případem se začali zabývat kriminalisté specializující na drogovou problematiku, kteří zjistili, že mladík koupil a následně požil výrobek z CBD automatu v Ostravě,“ uvedla moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková.
V květnu kriminalisté během pěti dnů po celém území České republiky provedli šedesát prohlídek nebytových prostor, při kterých zajistili téměř třicet tisíc kusů podezřelých předmětů.
„Odborným zkoumáním vzorků byl potvrzen výskyt zařazených psychoaktivních látek a dále i nezařazených syntetických kanabinoidů, které mají negativní vliv na lidské zdraví,“ dodala policejní mluvčí.
Kriminalisté následně zahájili trestní stíhání jedné fyzické a jedné právnické osoby pro neoprávněnou výrobu a jiné nakládání se zařazenými psychoaktivními látkami.
Obvinění později rozšířili také o podezření ze šíření toxikomanie. Protože podle policie obvinění v činnosti pokračovali a automaty s nebezpečnými výrobky z veřejných míst neodstranili, připravili kriminalisté další celostátní zásah.
Na akci spolupracovali policisté z Moravskoslezského kraje s kolegy z dalších regionů a Národní protidrogovou centrálou. Při přepravě zajištěných automatů pomáhal Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR, který poskytl nákladní vozidla.
Zkoumání vzorků odebraných při posledním zásahu podle Michalíkové v krátké době potvrdilo, že velká část prověřovaných výrobků obsahuje nebezpečné syntetické kanabinoidy.
V souvislosti s druhou částí akce Korund policie zadržela už v květnu obviněného padesátiletého muže, který skončil ve vazbě. Nyní si vyslechl obvinění z neoprávněné výroby a jiného nakládání s psychoaktivními látkami a šíření toxikomanie. Ve vězení může strávit až osm let.
Celorepublikový zátah odhalil tuny drog
Akce Korund zahrnovala i další rozsáhlé operace proti výrobě a distribuci produktů s kanabinoidy. Policie o jejích dosavadních výsledcích informovala v říjnu. Tehdy uvedla, že při sérii zásahů zajistila drogy a zařízení na jejich výrobu v hodnotě přibližně 330 milionů korun.
Odhalila dvě nelegální laboratoře a průmyslový provoz na výrobu produktů z technického konopí obohacovaného dalšími látkami. Zadržela také hotovost, kryptoměny a drahé kovy v hodnotě zhruba šedesát milionů korun.
Podle Národní protidrogové centrály policisté při těchto operacích zajistili mimo jiné jedenáct tun konopné sušiny částečně napuštěné syntetickými kanabinoidy, více než tři tuny rostlin konopí a 2,65 tuny hašiše. Kriminalisté tehdy obvinili tři cizince a tři právnické osoby. Vyšetřování a odborná zkoumání zajištěných látek pokračují.