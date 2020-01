Policie brzy uzavře případ úniku chemikálií, dřevařské firmě hrozí pokuta

Klatovy Případ říjnového úniku chemikálií z klatovské firmy, které se dostaly po řece do Plzně i Prahy, chce policie uzavřít příští měsíc. Dřevařské firmě Holz Schiller v Klatovech, z níž unikla toxická látka na impregnaci dřeva, hrozí vysoké sankce. Vyšetřovatelé ještě čekají na vyčíslení škod od subjektů podél řek a na posudky, uvedla mluvčí krajské policie Martina Korandová.

Firma udělala nápravná opatření na technologii a čeká na závěry vyšetřování, informoval v pátek její ředitel Petr Kohel.

Asi 200 litrů chemické látky na impregnaci dřeva uniklo ze společnosti v noci na 8. října do Drnového potoka, jednoho z přítoků Úhlavy, jež zásobuje Plzeň pitnou vodou. Z Úhlavy se látka dostala i do Berounky. Plzeň dočasně používala vodu z Radbuzy. Odborníci nedoporučovali jíst ryby z Úhlavy a Berounky, zalévání, napájení dobytka ani koupání. Vysoce toxická látka pro vodní živočichy zavinila úhyny ryb.

Podle vedoucího odboru životního prostředí klatovské radnice Libora Hoška vyšetřuje tento případ pouze policie, a to kvůli tomu, že byl klasifikován jako trestný čin obecného ohrožení. „S krajskou kriminálkou jsem v kontaktu, dotáhnou to až do soudního řízení,“ uvedl.

„Čekáme na to, až nám účastníci (organizace a lidé podél řeky) vyčíslí škody a na posudky,“ řekla policejní mluvčí Korandová. Všechny škody budou sečteny v únoru. „Budou hodně vysoké, v řádech milionů,“ řekl ČTK pracovník úřadu, který je s případem obeznámený, ale kvůli vyšetřování nechtěl uvést jméno. Policie a vodohospodáři si nechali zpracovat ještě druhý znalecký posudek od českých i zahraničních úřadů, které mají zkušenosti s toxickou látkou. „Posudek zpětně vyhodnotí, kolik látky asi uteklo,“ uvedl zdroj.

„Vodárna Plzeň uplatňuje nárok ve stovkách tisíc, myslím 600.000 korun, co nás stála tato akce (hlavně čerpání vody z náhradního zdroje, z řeky Radbuzy),“ řekl ČTK předseda představenstva a náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Hned po havárii se hovořilo o instalaci monitorovacích míst na Úhlavě z Klatov do Plzně, zatím je jedno před Plzní u Štěnovic. „Ale je hrozně složité, kde monitorovat, tok je 40 kilometrů dlouhý,“ uvedl Šindelář. Firmy podél řeky mají povinnost každou havárii nahlásit, což podle Šindeláře dřevaři neudělali. Plzeň se to dozvěděla jen díky tomu, že se snažili vyčistit havárii saponátem. Voda v potoce napěnila, pak se začalo zkoumat, co v něm je. „To bylo velké zanedbání a dostanou za to velkou pokutu,“ uvedl hejtman Josef Bernard (ČSSD).

Ředitel firmy Holz Schiller Petr Kohel v pátek řekl, že společnost podnikla kroky, které opakování takové havárie brání. „Ale teď je zařízení odstavené, protože přes zimu se neimpregnuje,“ uvedl. Podle něj přibyla dvojitá elektronická ochrana, jež zařízení v případě nutnosti sama vypne.

Mluvčí klatovské policie Dana Ladmanová řekla, že z firmy unikla chemická látka do Drnového potoka ještě 4. a 13. listopadu 2019. „Policie ukončila šetření a případ odložila. Věc předala k projednání na klatovský městský úřad,“ uvedla. Podle Hoška totiž v listopadu nešlo o velký objem olejů, nevznikla tedy taková škoda jako v prvním případě. Hasiči rychle postavili norné stěny, olej se až do Úhlavy nedostal.

„Šlo o splachy rozlitého oleje po areálu,“ řekl Hošek. Dodal, že firma dostala pokutu téměř milion korun, dosud nejvyšší za dobu existence úřadu, ale podala odpor. „Převzal to jejich právní zástupce a na začátek února máme svolané jednání. V dikci správního řádu to uzavřeme, předpokládám že rozhodnutím s pokutou,“ uvedl Hošek. Po sepsání protokolu rozhodl úřad o sanaci potrubí v areálu specializovanou firmou, společnost Holz Schiller to provedla. Kohel to potvrdil.