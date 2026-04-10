Evropská prokuratura šetří celní podvody s čínským zbožím. Policie zasahovala i v ČR

  12:11
Policie v České republice a na Slovensku v pátek na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) provedla několik prohlídek a vyšetřovacích úkonů v rámci prověřování podezření na rozsáhlé celní podvody a krácení DPH při dovozu textilu, obuvi a dalšího zboží z internetových obchodů z Číny do EU.
ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vyšetřování s krycím názvem Podlimit, které vede Kriminálny úrad finančnej správy na Slovensku, se týká devíti českých společností a jejich údajného zapojení do podvodného schématu.

Prohlídky se na žádost úřadů EPPO uskutečnily v Bratislavě a Liberci. Firmy jsou podezřelé z toho, že pašovaly velké množství zboží z Číny na Slovensko a do Česka zneužíváním takzvaného celního režimu 42. Tento režim, vytvořený pro zjednodušení přeshraničního obchodu, umožňuje dovoz zboží ze třetích zemí do EU s osvobozením od DPH, pokud zboží následně směřuje do jiného členského státu. DPH je splatná až v zemi konečného určení.

Na akci se podílela česká Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). „Na základě žádosti slovenské strany - EPPO Bratislava - provedli kriminalisté NCOZ dne 9. 4. 2026 na území ČR dílčí úkony trestního řízení, které spočívaly v provedení výslechů několika osob a zajištění listinných materiálů,“ sdělil mluvčí policejního útvaru Jaroslav Ibehej bez dalších podrobností.

Společnosti, které působily mezi červnem 2017 a prosincem 2018, údajně vydávaly falešné jednotné správní doklady, aby usnadnily dovoz čínského textilu, obuvi a dalšího zboží z internetových obchodů do Evropské unie přes různé vstupní body, včetně přístavů v Německu, Polsku a ve Slovinsku.

Podle zjištění Úřadu evropského veřejného žalobce bylo zboží přepravováno kamiony v zapečetěných kontejnerech na Slovensko, kde bylo deklarováno k celnímu odbavení a propuštěno do volného oběhu. Místo dodání na deklarované místo určení v České republice však byly zásilky údajně přesměrovány – na základě pokynů českých společností – na jiná, nezveřejněná místa. Existuje podezření, že mnoho deklarovaných transakcí existovalo pouze na papíře a že zboží se nakonec dostalo na černý trh bez zaplacení DPH v zemi skutečného dodání.

