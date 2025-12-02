Policie chce obžalovat devět lidí v kauze porna Czech casting, některé ze znásilnění

Autor: ,
  10:18aktualizováno  10:18
Policie navrhla obžalovat devět lidí z nezákonného vytváření pornografických videí, některé z nich pak také ze znásilnění. Případ se týká projektu Czech casting, informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Skupina pachatelů lákala podle vyšetřovatelů ženy na profesionální modelingové fotografování, následně je ale nutila k účasti v sexuálních scénách.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policejní centrála uvedla, že organizovaná skupina v letech 2016 až 2019 inzerovala nabídky fotomodelingu pro ženy starší 18 let. Tyto inzeráty ale byly pouhou zástěrkou pro výrobu a následnou distribuci porna.

Majitel společnosti podle NCOZ celou skupinu řídil a financoval a rozhodoval o zařazení konkrétních uchazeček do projektu. Ostatní členové gangu organizovali setkání se ženami, vydávali inzerci, uzavírali s ženami smlouvy, ověřovali jejich plnoletost a prováděli s nimi osobní pohovory. Součástí jejich činnosti bylo i přesvědčování a přemlouvání žen k účinkování v pornovideích, které skupina následně publikovala na internetu.

V roce 2020 obvinili policisté devět lidí, z toho šest z nich poslal soud na určitou dobu do vazby. Při domovních prohlídkách zajistili kriminalisté počítačovou techniku i listinné a další důkazy.

Podle dřívějších informací médií se projektu společnosti Netlook, jejímž majitelem byl Martin Stiborek, zúčastnilo několik stovek žen. Obvinění se hájí tím, že ženy k natáčení svolily a že i podepsaly smlouvy, které jasně uváděly, co bude obsahem videí.

Jedna z žen popsala serveru iRozhlas.cz, že po fotografování v oblečení jí dali muži na castingu k podpisu několikastránkovou smlouvu, kterou nedočetla až do konce. Po podpisu na ni podle jejího vyjádření namířili kameru, křikem a výhrůžkami bitím i smluvní pokutou ji donutili se svléct a poté ji pornoherec přiměl k sexu. Video později viděli její známí, rodina i sousedé z malé obce.

O podání obžaloby za obchodování s lidmi a za znásilnění bude rozhodovat pražské městské státní zastupitelství.

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.