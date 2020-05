Policie požádala Senát o vydání senátorky z ANO, řídila pod vlivem alkoholu

Praha Policie požádala Senát o vydání senátorky Zdeňky Hamousové (za ANO) k trestnímu stíhání. Důvodem je řízení pod vlivem alkoholu, řekl v pondělí ČTK předseda senátního imunitního výboru Ivo Bárek (ČSSD).

Výbor se bude případem zabývat v úterý, a pokud jednání uzavře, horní komora by o policejní žádosti mohla rozhodnout už ve středu. Vyjádření Hamousové ČTK zjišťuje.

„Jedná se o alkohol v krvi řidičky. Vzhledem k tomu, že to bylo nad jedno promile, dle platného zákona se jedná už o trestný čin,“ uvedl Bárek.

Řízení s více než jedním promile alkoholu v krvi je trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí za něj podmíněný či nepodmíněný trest až jednoho roku vězení, pokuta v rozmezí 25 000 až 50 000 korun a zákaz řízení na jeden až dva roky.

Bárek předpokládá, že výbor by už v úterý mohl dospět k závěru a pak by požádal horní komoru o projednání tuto středu. „Není tam nic složitého, nic politického, že bychom to nějak protahovali,“ dodal předseda výboru.

Hamousová je starostkou Žatce na Lounsku a předsedkyní senátorského klubu ANO. Do horní komory byla zvolena v roce 2014, její funkční období končí letos na podzim. Do zvolení starostkou byla ředitelkou Základní školy praktické v Žatci, v jehož čele stojí s několikaměsíční pauzou od roku 2010.

Počátkem století Senát vydal k trestnímu stíhání dva své členy kvůli dopravním nehodám, které zavinili. Předtím, v roce 1998 dostal tehdy maximální možnou pokutu 15 000 korun senátor ČSSD Jan Kavan za dopravní nehodu, při níž poškodil tři zaparkované vozy. Policie měla podezření, že řídil pod vlivem alkoholu. Nepodařilo se to ale prokázat, jelikož senátor se odmítl podřídit dechové i krevní zkoušce.