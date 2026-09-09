Rozsáhlé cvičení na hranici se Slovenskem. Policie trénuje znovuzavedení kontrol

Do čtyřiadvacetihodinové akce na úseku dlouhém 251 kilometrů se zapojí přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků.
Cvičení rozdělené do dvou dvanáctihodinových směn má pokrýt celou česko-slovenskou hranici.
„Budeme využívat naše běžná zákonná oprávnění, která aplikujeme v rámci pobytových kontrol realizovaných příslušníky cizinecké policie. V místech 17 bývalých silničních hraničních přechodů tak budeme namátkově kontrolovat na naše území vstupující vozidla a jejich osádky, přičemž nepředpokládáme s tím spojené zásadní dopravní komplikace, byť bezesporu k drobnému zdržení při překročení státní hranice docházet může, a to zejména v exponovaných časech spojených se silnějším provozem,“ uvedl na webu mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.
Do cvičení se zapojí policisté především z krajských policejních ředitelství sousedících se Slovenskem, tedy z Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Nasazeni budou také příslušníci z mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie a další posily z ostatních krajských ředitelství. Armáda na cvičení vyšle 50 členů aktivních záloh, celní správa nasadí 60 příslušníků.