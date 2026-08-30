„V průběhu pochodu jsme zaznamenali pokus o útok, kterému jsme zabránili. Asi 20 mužů rozebralo dlažbu u Metronomu, mělo nasazené úderové rukavice a začínalo se maskovat. Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici. Jeden muž byl zajištěn pro přestupek,“ uvedla policie na síť X.
Policie utkání považuje za rizikové, pochod proto doprovázeli také těžkooděnci. Na nedělní zápas se připravovala několik týdnů i s ohledem na květnové derby v Edenu, při kterém stovky slávistických fanoušků vtrhly na trávník a někteří napadli sparťanské hráče.
Podle policejního mluvčího Jana Daňka od Národního divadla na Letnou šlo zhruba 500 příznivců Slavie. Sraz u Národního divadla fanoušci zvolili symbolicky naproti kavárně Slavia, ke stadionu Sparty dorazili po zhruba hodinovém pochodu kolem 18:30. Na sobě měli převážně bílá trička, někteří také červenobílé šály.
Cestou skandovali pokřiky mířené proti Spartě, policii a také proti šéfovi vršovického klubu Jaroslavu Tvrdíkovi a bývalému slávistickému fotbalistovi Matěji Juráskovi, který přestoupil do Sparty. Policie fanoušky před začátkem pochodu upozornila na to, že si nesmějí zahalovat obličeje ani páchat jiné přestupky.
Trasa pochodu vedla přes Smetanovo nábřeží, Křížovnickou ulici, ulici 17. listopadu, Čechův most, Letenskou pláň a Korunovační ulici. Policie cestou v jednotlivých místech přechodně zastavovala automobilovou i tramvajovou dopravu. Do bezpečnostních opatření se zapojily stovky policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby a také antikonfliktního týmu, podíleli se na nich i policisté na koních a se psy.
Fotbalové utkání mezi tradičními rivaly začně ve 20 hodin.