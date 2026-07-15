Pětapadesátiletou Liebichovou původně německé soudy odsoudily jako muže Svena Liebicha, mimo jiné za štvaní lidu, pomluvy a urážky. Liebich si ale prohlášením na matrice úředně změnil pohlaví a nyní se identifikuje jako žena. To vyvolalo v Německu debatu ohledně zákona o sebeurčení, podle německých médií možnost změny pohlaví prohlášením využila účelově, aby se vyhnula mužské věznici.
O předání Liebichové rozhodl minulý měsíc plzeňský krajský soud a pražský vrchní soud minulý týden rozhodnutí pravomocně potvrdil.
Liebichová se návratu do vlasti bránila. V květnu u plzeňského soudu řekla, že v německém vězení bude ohrožena její bezpečnost a důstojnost. Uvedla, že má strach, že se dostane do věznice s muži a bude tam čelit zneužívání. Vyjádřila i obavy o život. Soudkyně tehdy označila tyto argumenty za účelové. Stížnost Liebichové následně Vrchní soud v Praze zamítl.
Soud v Halle v roce 2023 poslal Liebichovou – tehdy ještě Svena Liebicha – za štvaní lidu, pomluvy, urážky a porušení autorského práva k dílům výtvarného umění na 1,5 roku do vězení. Po úřední změně pohlaví měla Liebichová nastoupit k výkonu trestu v ženské věznici v Saské Kamenici, kam se ale nedostavila. Policie ji na základě evropského zatykače zadržela letos v dubnu u Aše na Chebsku. Soud ji následně poslal do vazby v plzeňské věznici.
Zákon o sebeurčení měl pomoci především transgenderovým či nebinárním lidem. Umožňuje jim změnit úřední zápis o pohlaví i křestní jméno bez psychologických posudků a soudních řízení. Agentura DPA napsala, že spolkové země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko nyní chtějí v reakci na kauzu Liebichové zákon zpřísnit a zabránit jeho zneužívání.
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1. června 2026