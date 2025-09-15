Mimořádně tragický týden. O život na českých silnicích přišlo 17 lidí

„Bilanci ovlivnily i nehody s více oběťmi, například ta u Trutnova se čtyřmi mrtvými. Hlavní příčiny zůstávají stejné, jde o nepřiměřenou rychlost, přejetí do protisměru a nevěnování se řízení,“ uvedla Policie České republiky na síti X.
V porovnání s ostatními roky je bilance úmrtí na silnicích zatím příznivá. Září je ovšem tragičtější než loni, dodala.
Středeční nehodu u Trutnova zřejmě zavinil řidič, který přejel z neznámého důvodu do protisměru. Ve voze, s nímž se čelně střetl, cestovali čtyři cizinci. Nikdo z pěti cestujících nebyl připoután bezpečnostními pásy. Oba řidiči zahynuli, také dva spolucestující. Jeden z cizinců je v nemocnici ve vážném stavu.
Nehoda se stala v podvečer v úterý na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře.