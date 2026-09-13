Nastávající otec kvůli se kvůli obavám o svoji těhotnou ženu obrátil na tísňovou linku 158 začátkem týdne. „Vzhledem k tomu, že miminko se rozhodlo přijít na svět v době ranní dopravní špičky, hrozilo, že maminku nestihne její manžel dovézt do porodnice včas,“ popsala situaci policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Nejbližší hlídka proto ihned vyrazila na místo a pro řidiče vytvořila koridor. Policisté byli taktéž s mužem celou cestu z ulice v telefonickém spojení. Po příjezdu do porodnice pak během krátké chvíle žena úspěšně porodila.
„V průběhu převozu však několikrát řidiči jiných vozidel zablokovali cestu vozidlu, které policisté doprovázeli. Je zcela pochopitelné, že si řidiči mohou myslet, že se nějaký bezohledný řidič pouze „nalepil“ na policejní vůz a využívá průjezd záchranářskou uličkou, což nemusí být vůbec pravda, stejně jako v tomto a dalších mnoha případech,“ upozorňuje Kropáčová a dodává, že blokováním řidiče může dojít k další kolizní situaci či dopravní nehodě.
Poděkování zasahujícím policistům zaslala o den později i šťastná rodina. „Děkujeme tímto policistům, kteří nás doprovázeli, jak řidiči, tak pánovi, který s námi byl celou dobu na telefonu, za doprovod do porodnice v Podolí. Policisté si nás vyzvedli na zastávce Jenerálka mezi Bořislavkou a Nebušicemi a tvořili nám bezpečnou cestu až do porodnice, kde nám pánové pomohli skoro až na porodní sál, takže VELIKÉ díky klukům. Cesta se tím zkrátila určitě minimálně o hodinu při včerejší dopravě,“ napsali novopečení rodiče.