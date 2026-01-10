Na sítích se šíří video driftujících policistů. Jejich jednání bude řešit odbor

Na videu policejní auto driftuje ve sněhu poblíž strahovského stadionu. Redakce iDNES.cz oslovila mluvčí pražské policie Evu Kropáčkovou s prosbou o reakci. Jednáním policistů ve voze se podle ní bude zabývat odbor vnitřní kontroly policie.
Co je driftování
Driftování je styl jízdy, při kterém se řidič snaží vozidlo udržet v řízeném přetáčivém smyku. Při běžném provozu by ale ani ti nejzkušenější řidiči rozhodně záměrně driftovat neměli. Je to nebezpečné nejen pro ostatní účastníky provozu, ale i pro ně. Při smyku nikdy nemůžete mít jistotu, že máte vše pod kontrolou.
„Jednání policie je v tomto případě zcela nepřípustné a neakceptovatelné a budou z něj vyvozeny důsledky,“ řekla pro iDNES.cz policejní mluvčí Kropáčková.
Jenom na Šumavě v okolí Modravy a Železné Rudy rozdala policie tuto zimu za driftování pokuty dohromady za desítky tisíc korun.