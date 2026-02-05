Policie rozkryla podvod za čtyři miliardy. Trojice obrala firmy o elektroniku

  11:42
Policie obvinila tři lidi z podvodu se spotřební elektronikou se škodou přes 4,1 miliardy korun. Podle kriminalistů šlo o organizovanou skupinu, která pod smyšlenou záminkou vylákala přes 400 tisíc kusů telefonů, hodinek či notebooků. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle dřívějších informací by kauza mohla souviset se zkrachovalým e-shopem Mamut.

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Jednalo se zejména o elektroniku značky Apple. Poškozenými jsou tři významní dodavatelé včetně jednoho mobilního operátora.

Obvinění lidé páchali podle centrály trestnou činnost v letech 2018 až 2023. Poškozené dodavatele uvedli v omyl tvrzením, že odebraná elektronika je určená pro zaměstnance skupiny ovládané obchodní korporací. Zboží však do této skupiny nedodali, ale prodali je pod cenou, přičemž dodavatelům nezaplatili.

„Podle našich závěrů však předmětné zboží do skupiny této obchodní korporace nedodali, a naopak jej prodali pod cenou, za kterou jej odebírali, dalším subjektům, přičemž své závazky již poškozeným dodavatelům neuhradili,“ popsal Ibehej.

Vedle mobilních telefonů, hodinek a notebooků se podvod podle kriminalistů týkal také sluchátek či tabletů. Centrála zajistila v rámci trestního řízení majetek v hodnotě zhruba 82 milionů korun.

Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě, v případě prokázání viny jim hrozí až desetileté vězení. Kauzu s názvem MAMUT dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, doplnil mluvčí.

Totožný název jako kauza nese i zkrachovalý e-shop, jehož konkurz patří k největším insolvenčním případům posledních let. Podle přihlášek věřitelů jde o více než 100 000 mobilních telefonů značky Apple a stovky tisíc kusů příslušenství, které měly být z e-shopu dodávány dalším společnostem ze skupiny Unicorn. Hodnota pohledávek v konkurzu přesahuje sedm miliard korun. Největšími přihlášenými věřiteli jsou T-Mobile a J&T Leasing.

