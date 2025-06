Europoslanec se vyfotil při jízdě přes 200 kilometrů v hodině. Ač tvrdí, že to bylo v Německu, je to na dálnici D5, kde je povolená rychlost maximálně 130 kilometrů v hodině. | foto: IG/Filip Turek

„Na základě provedeného šetření a shromáždění důkazních prostředků jsme část věci, a to konkrétně důvodné podezření ze spáchání přestupku týkajícího se neuhrazení časového kuponu na vozidle, oznámili příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě Celní úřad pro Plzeňský kraj,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Zbývající část, kterou policie prošetřovala, například držení mobilu během jízdy nebo překročení povolené rychlosti, předala policie místně příslušnému správnímu orgánu.

„Městskému úřadu Rokycany k doplnění informací, neboť se touto věcí rovněž zabývá,“ doplnila Burešová.

Turek v dubnu zveřejnil na sociálních sítích fotografii tachometru s rychlostí vyšší než 200 kilometrů za hodinu a spojil ji s jízdou po německé dálnici, kde je taková rychlost povolená.

Poté, co na to uživatelé internetu upozornili, Turek připustil, že snímek je z dálnice D5 v Plzeňském kraji.

„Můžu jezdit jako papaláš“

Před několika dny na rádiu Impuls uvedl, že zvažuje odevzdaní řidičáku, ale nepovažuje to za šťastné, raději by se podle svých slov vydal cestou osvěty.

„Já si nejsem jistý, jestli to můžu řešit úplně dobrovolně řidičákem a ještě z pozice europoslance, protože po pravdě do Štrasburku se nedá dostat jinak než autem. Můžu jezdit jako papaláš s řidičem, ale myslím si, že není racionální to dělat,“ řekl Turek v pořadu Impulsy Honzy Benešovského.

Zároveň uvedl, že celou záležitost využil k tomu, aby podle svých slov šířil osvětu o bezpečné jízdě.

„Vytvořil jsem dokonce tříhodinový návod o tom, jak uhýbat vozům jako sanitkám,“ podotkl s tím, že kauzu jeho rychlé jízdy stále řeší policie a on sám je připravený nést následky.

„Já samozřejmě nevyužiju imunity,“ doplnil.