Inspekce viní policistu z usmrcení mladíka. Nepřiměřeně ho zalehl

Policii v Uherském Brodě zavolali svědci kvůli zvláštnímu chování sedmnáctiletého muže. Ten přes výzvy policistů opakovaně skákal do řeky Olšavy z sedmi metrového mostu. Hladina řeky tehdy přitom dosahovala pouze asi 27 centimetrů. Po druhém skoku přeběhl mladík silnici, poškodil jedno auto a schoval se u zídky.

„Šel jsem za ním, jestli se mu něco nestalo, když dvakrát skočil z mostu. Ptal jsem se ho, co se děje, on se podíval někam do prostoru. Pak rozpřáhl ruce, z polosedu mě chytil pod koleny, já ztratil rovnováhu. Skončili jsme tak, že on ležel na břiše a já na jeho zádech,“ popsal zákrok nyní již bývalý policista deníku Právo.

Mladík se dle výpovědi bránil, a proto policistovi pomohli další kolegové. Spoutali mu ruce a následně nohy, když agresivně kopal kolem sebe. Zavolali i záchranáře. Chvíli poté však mladík ztratil vědomí.

„Byl to mžik. Úplně se vypnul. Záchranáři ho začali oživovat, pomohli jsme jim ho odnést do sanitky. Po chvíli doktorka řekla, že zemřel,“ vypověděl muž.

Podle soudního lékaře byl mladík zadušen při zákroku, kdy mu policista vahou těla tlačil na hrudník, a znemožnil mu tak dýchání. Znalci také uvedli, že roli sehrálo i to, že mladík byl pod vlivem LSD a byl vyčerpán předchozí aktivitou, uvádí deník Právo.

Podle vyšetřovatelů šlo o nepřiměřený zákrok ze strany policisty. „Situace na místě byla klidná, poškozený se nedopouštěl žádného protiprávního jednání. Přesto jej obviněný za použití donucovacích prostředků na zemi zalehl vahou svého těla. Tak na něm ležel nejméně tři minuty ve snaze eliminovat jeho pokusy o vymanění se. A to i poté, co už byl poškozený spoután,“ zhodnotila zákrok GIBS.

Podle informací z vyšetřování se mladík léčil na psychiatrii a měl dlouhodobé problémy s drogami a alkoholem. Léky na poruchy chování a nálad nicméně údajně odmítal. Zasahující policista, kterého GIBS obvinila z nedbalostního usmrcení, dal krátce po události výpověď. Výsluhu i odchodné mu nadřízení pozastavili.