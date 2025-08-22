Kriminalisté zadrželi i další podezřelé, o postupu proti nim rozhodnou po prozkoumání zabaveného materiálu. O případu s krycím názvem Danger v tiskové zprávě informoval mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
Vyšetřovatelé podle Vinčálka získali informace o tom, že držitel zbrojního průkazu ze Středočeského kraje dlouhodobě s dalšími lidmi nelegálně upravuje znehodnocené střelné zbraně a zbraně typu Flobert tak, aby je bylo možné znovu používat.
Část zbraní si už v roce 2021 nechal zaslat ze Slovenska na adresu své matky. „Tyto zbraně dále opatřoval sobě i dalším osobám – buď pro vlastní nelegální držení, nebo za účelem jejich prodeje do kriminálně závadového prostředí. Jednalo se o střelné zbraně různých druhů a značek, včetně zbraní hromadně účinných,“ popsal Vinčálek.
Letos v dubnu policie zadržela tři lidi, uskutečnila také šest domovních prohlídek a pět prohlídek dalších prostor. Zajistila zbraně, výbušniny, granáty, dělostřeleckou minu, přes 34 kilogramů střelného prachu, více než 1200 nábojů a přes 1600 kusů dalších pyrotechnických výrobků. Dosud obvinila jednoho člověka. Z výpovědí zadržených podle Vinčálka také vyplynuly poznatky k dalším podezřelým.
Případ dozoruje náměstek okresního státního zástupce v Mělníku Hynek Rybák. Na zásahu se podle Vinčálka podíleli policisté z Krajských ředitelství policie Středočeského a Olomouckého kraje, Útvar rychlého nasazení a odborníci z Kriminalistického ústavu a z Pyrotechnické služby. Poznatky také vyšetřovatelé sdíleli se zahraničními partnery.
Vinčálek zároveň vyzval, aby lidé jakékoli poznatky o podezření na nedovolené ozbrojování hlásili policii, buď osobně na služebně, na lince 158 či přímo NCTEKK na e-mail: nkbt.info@pcr.cz.
O podobném případu v pátek ráno na síti X informovala také vojenská policie. Zabývá se podezřelými aktivitami vojáka z povolání, který podle vyšetřovatelů loni bez oprávnění nakoupil větší množství střelných zbraní, náhradních dílů k nim a munice.
Podezírá ho rovněž z přečinu nedovoleného ozbrojování. V případě pravomocného odsouzení by muži hrozilo až pět let vězení. „Případy spolu nijak nesouvisí,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Vinčálek.