Policie hledá devítiletého autistického chlapce z Letné, odešel z domova

Zmizení chlapce nahlásil jeho otec před polednem. Devítiletý Nikolas Lím je vysoký 125-135 centimetrů.
Podle informací od jeho otce odešel z trvalého bydliště na Letné a nedal o sobě vědět.
Trpí autismem a rád se pohybuje různými dopravními prostředky (tramvaje, autobusy, metro, vlaky), ale rád jezdí i výtahy. Chlapec má hnědé vlasy a hnědé oči. Na sobě by měl mít černé kraťasy, červené tričko s černými pruhy na rukávech, červený náramek na zápěstí s telefonními čísly na rodiče.
Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo pohřešovaného chlapce vypátrat, prosíme veřejnost o pomoc. V případě, že někdo ví, kde by se chlapec mohl nacházet, ať nám neprodleně informace předá na linku 158.
Oblečení, které má na fotografii, je totožné s tím, co by měl mít nyní na sobě. Jen nemá brusle a helmu.