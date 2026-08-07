Policie hledá devítiletého autistického chlapce z Letné, odešel z domova

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  15:10aktualizováno  15:10
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Pohřešovaný Nikolas Lím z Prahy | foto: Policie ČR

Policie prosí veřejnost o spolupráci při pátrání po devítiletém chlapci z Prahy, který odešel z domova dosud o sobě nedal vědět. Chlapec trpí autismem a rád se pohybuje dopravními prostředky.

Zmizení chlapce nahlásil jeho otec před polednem. Devítiletý Nikolas Lím je vysoký 125-135 centimetrů.

Podle informací od jeho otce odešel z trvalého bydliště na Letné a nedal o sobě vědět.

Trpí autismem a rád se pohybuje různými dopravními prostředky (tramvaje, autobusy, metro, vlaky), ale rád jezdí i výtahy. Chlapec má hnědé vlasy a hnědé oči. Na sobě by měl mít černé kraťasy, červené tričko s černými pruhy na rukávech, červený náramek na zápěstí s telefonními čísly na rodiče.

Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo pohřešovaného chlapce vypátrat, prosíme veřejnost o pomoc. V případě, že někdo ví, kde by se chlapec mohl nacházet, ať nám neprodleně informace předá na linku 158.

Oblečení, které má na fotografii, je totožné s tím, co by měl mít nyní na sobě. Jen nemá brusle a helmu.

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Policie hledá devítiletého autistického chlapce z Letné, odešel z domova

Pohřešovaný Nikolas Lím z Prahy

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