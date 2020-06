Brutálně napadli muže na stanici Náměstí Míru. Dva útočníky z metra teď hledá policie, hrozí jim až osm let vězení

Praha Pražská policie hledá dva útočníky, kteří koncem dubna surově napadli muže ve stanici metra Náměstí Míru a poté mu vzali věci za téměř tisíc korun. Násilí se dopustili v době nouzového stavu, za výtržnictví, ublížení na zdraví a krádež jim tak hrozí až osm let vězení.

Na policejním webu to ve středu uvedl mluvčí Jan Rybanský. Útočníků bylo podle něj víc, některé z nich už policie našla. Nyní zveřejnila fotografie hlavních aktérů ze záznamu bezpečnostní kamery. Hledá také dívku, která by mohla útočníky znát.

Útok následoval po slovní rozepři, odehrál se 24. dubna. Útočníci muže napadli pěstmi do obličeje. „Poté, co se muž pod přívalem úderů ocitl na zemi, do něj ještě několikrát kopli a dupli. Od dalšího napadání je neodradila ani skutečnost, že ležící muž neměl proti početné převaze šanci se ubránit, a tak si rukama chránil alespoň hlavu,“ popsal mluvčí. Napadený skončil se zlomenými nosními kůstkami, tržnou ránou nad pravým okem a pohmožděninami v obličeji a v pravé části těla.



Pokud by někdo útočníky poznal nebo věděl, kde se nacházejí, má zavolat na telefonní linku 158. „Tísňovou linku prosím kontaktujte i v případě, že znáte totožnost dívky na záběrech, je vnímána jako svědkyně,“ doplnil Rybanský.