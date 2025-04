Řidička vysokou rychlostí projížděla přes východ Brna až za město a v zátočinách přes navazující obce Ochoz u Brna a Březinu na Brněnsku. Při svém úprku přejížděla přes plnou čáru, z pruhu do pruhu, a to i do zatáček. Stejně tak se protisměrem vydala i přes kruhový objezd.

Hlídka mladou ženu několikrát vyzývala, aby zastavila, ale marně. „K pronásledování se posléze připojila i hlídka cizinecké policie, která byla poblíž a disponovala služebním autem, které je vybaveno rámem k násilnému zastavení vozidla,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Právě takto speciálně vybavené auto bylo potřeba, aby policisté řidičku donutili zastavit. Policejní auto do bílé octavie několikrát z boku narazilo a díky tomu se ji podařilo zastavit. Hlídka tak využila PIT manévr, jak se této technice říká. V angličtině tato zkratka znamená „pursuit intervention technique“, což je ve volném překladu technika k přerušení honičky.

Řidička odmítla test na drogy

Když stála, okamžitě za ní policisté vyběhli, nasadili jí pouta stejně jako spolujezdci a odvezli na stanici. Šoférka se dobrovolně podrobila dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní, odmítla však test na drogy. To samotné už je přestupkem.

Ve správním řízení za odmítnutí testu hrozí pokuta až 75 tisíc, tříletý zákaz řízení a taky šestibodové „ohodnocení“. V tuto chvíli je žena už bez řidičského průkazu, který jí policisté na místě odebrali.

Hlídka navíc dohledala sáček s bílou krystalickou látkou, kterou osádka vozu za jízdy vyhodila z okna auta. Jestli jde o drogy, policie nesdělila.

Zatím ani není jasné, jestli bude žena, která má na kontě z minulosti i jiné prohřešky v dopravě, i nějak trestně stíhaná a zda jí hrozí i vězení. „Případ je stále předmětem vyšetřování,“ doplnila na dotaz iDNES.cz Hrůzová s tím, že policisté zjišťují zda a koho šoférka svou jízdou ohrozila. Podle zveřejněných záběrů proti ní jely minimálně dva vozy.