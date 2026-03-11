Policie pátrá po ženě, která mluvila o sebevraždě. Hledanou seniorku našli mrtvou

Dvaaosmdesátiletou důchodkyni z Jindřichohradecka trpící Alzheimerovou nemocí lidé viděli naposledy na Jablonecku. Do pátrání se zapojili i hasiči, horská služba a také policisté na koních a psovodi se psy.
„V rámci rozsáhlé pátrací akce v okolí Josefova Dolu - Karlova na Jablonecku byla vypátrána ve volném terénu bohužel bez známek života. K určení příčiny smrti bude nařízena soudní pitva,“ sdělila dnes okolo 18:30 policie na síti X.
Odešla lesní cestou
Policisté na Jablonecku nadále hledají dvaačtyřicetiletou Barboru Kudrnovou z Tanvaldu, obávají se o její život. Žena odešla v úterý v devět hodin ráno z návštěvy od své kamarádky v jablonecké Lyžařské ulici, kde hovořila o sebevraždě.
„Měla odejít lesní cestou směrem na Dobrou Vodu, což je její poslední potvrzený výskyt,“ sdělila jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Právě zmíněná kamarádka, u níž žena nechala svůj mobilní telefon, nahlásila policii její pohřešování. K ní ani domů se hledaná nevrátila.
Žena je hubená, 165 centimetrů vysoká, má ryšavě hnědé vlasy a šedé oči. Při odchodu na sobě měla tmavé květované šaty s krátkou sukní, modré bolerko-vestu, černé silonky a hnědé kozačky. S sebou nesla bílou látkovou tašku s malým grilem a černou kabelku se třpytkami.
Policie žádá lidi, kteří mají nějaké informace o hledané, aby se obrátili na linku 158.