Policie pátrá po ženě, která mluvila o sebevraždě. Hledanou seniorku našli mrtvou

  19:05aktualizováno  19:05
Policisté na Jablonecku hledají dvaačtyřicetiletou ženu, která hovořila o sebevraždě. Seniorku pocházející z jižních Čech, která byla v tomto okresu také v pátrání, nalezli mrtvou. K určení příčiny její smrti bude nařízena soudní pitva.

Policisté na Jablonecku hledají dvaačtyřicetiletou Barboru Kudrnovou z Tanvaldu, obává se o její život. | foto: policie ČR / koláž iDNES David Votruba

Dvaaosmdesátiletou důchodkyni z Jindřichohradecka trpící Alzheimerovou nemocí lidé viděli naposledy na Jablonecku. Do pátrání se zapojili i hasiči, horská služba a také policisté na koních a psovodi se psy.

„V rámci rozsáhlé pátrací akce v okolí Josefova Dolu - Karlova na Jablonecku byla vypátrána ve volném terénu bohužel bez známek života. K určení příčiny smrti bude nařízena soudní pitva,“ sdělila dnes okolo 18:30 policie na síti X.

Odešla lesní cestou

Policisté na Jablonecku nadále hledají dvaačtyřicetiletou Barboru Kudrnovou z Tanvaldu, obávají se o její život. Žena odešla v úterý v devět hodin ráno z návštěvy od své kamarádky v jablonecké Lyžařské ulici, kde hovořila o sebevraždě.

„Měla odejít lesní cestou směrem na Dobrou Vodu, což je její poslední potvrzený výskyt,“ sdělila jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Právě zmíněná kamarádka, u níž žena nechala svůj mobilní telefon, nahlásila policii její pohřešování. K ní ani domů se hledaná nevrátila.

Žena je hubená, 165 centimetrů vysoká, má ryšavě hnědé vlasy a šedé oči. Při odchodu na sobě měla tmavé květované šaty s krátkou sukní, modré bolerko-vestu, černé silonky a hnědé kozačky. S sebou nesla bílou látkovou tašku s malým grilem a černou kabelku se třpytkami.

Policie žádá lidi, kteří mají nějaké informace o hledané, aby se obrátili na linku 158.

