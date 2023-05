Policie zkontroluje auta podle SPZ i za jízdy, nový systém nasadí do 600 aut

Policie začala do svých automobilů zavádět systém, který za jízdy on-line rozpozná, zda má lustrovaný vůz platnou technickou kontrolu či zda není v pátrání. Odpadá tím potřeba namátkových kontrol. Do konce června bude mít systém 600 policejních vozů. Ve čtvrtek to řekl Pavel Doležal z Policejního prezidia ČR. Policisté systém zkušebně používají od loňského podzimu, má ho už desítky aut.