Kriminalita v Česku meziročně klesla, dokonaných vražd policie zaznamenala 59

Policie v loňském roce zaznamenala celkem 170 051 trestných činů. Meziročně jejich počet klesl o 1,9 procenta. O rok dříve policisté registrovali o 3 271 skutků více. Policie spolu s dodatečně vyřešenými případy z minula objasnila téměř 56 procent zločinů a přečinů. Na této úrovni se objasněnost pohybuje dlouhodobě. Počet vražd klesl, vzrostla mravnostní a mírně i násilná kriminalita.

„Kriminalita na území Česka pomalu, ale vytrvale klesá,“ popsal policejní prezident Martin Vondrášek. Za celý předloňský rok policie evidovala 173 322 trestných činů, oproti roku 2023 kriminalita klesla o 4,5 procenta. Skladba trestné činnosti se podle policejního prezidenta nezměnila.

V roce 2025 policie evidovala 59 dokonaných vražd a dalších 86 ve stádiu pokusu. Nejvíce – 85 případů – bylo motivováno osobními vztahy. Pět vražd bylo loupežných, tři na objednávku. Ve dvanácti případech byli pachatelé mladší 18 let.

Cizinci se na vraždách podíleli ve 27 případech. Nejčastěji se jednalo o Ukrajince a Slováky, přičemž hlavním motivem byl alkohol a vzájemné neshody.

Mravnostní kriminalita podle policie vzrostla o 8,8 procenta. Kriminalisté zaznamenali skoro 3 695 těchto deliktů, nejčastějším z nich bylo znásilnění – 1 086 případů. Následovala dětská pornografie, která vzrostla o 22,5 procenta.

„Nárůst v oblasti dětské pornografie přisuzujeme vyššímu množství poznatků z mezinárodních databází i úspěšnou realizací operací, jakou byl Kidflix,“ uvedli policisté. Při této mezinárodní akci uzavřela policie platformu pro dětskou pornografii, zapojilo se 38 zemí včetně ČR.

Násilná kriminalita vzrostla podle policie o 0,3 procenta na 13 752 skutků. Policisté také řešili loni 269 incidentů ve školách.

Trestná činnost v kyberprostoru tvořila podle policie už 12,4 procenta celkové kriminality. Meziročně narostla o 14,3 procenta, objasněnost v této oblasti je přitom pouze 15,1 procenta. „I v internetové prostředí se chovejte jako na ulici, tam taky nedáte peníze někomu, koho neznáte,“ radil náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.

