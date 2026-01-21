Kriminalita v Česku meziročně klesla, dokonaných vražd policie zaznamenala 59

„Kriminalita na území Česka pomalu, ale vytrvale klesá,“ popsal policejní prezident Martin Vondrášek. Za celý předloňský rok policie evidovala 173 322 trestných činů, oproti roku 2023 kriminalita klesla o 4,5 procenta. Skladba trestné činnosti se podle policejního prezidenta nezměnila.
V roce 2025 policie evidovala 59 dokonaných vražd a dalších 86 ve stádiu pokusu. Nejvíce – 85 případů – bylo motivováno osobními vztahy. Pět vražd bylo loupežných, tři na objednávku. Ve dvanácti případech byli pachatelé mladší 18 let.
Cizinci se na vraždách podíleli ve 27 případech. Nejčastěji se jednalo o Ukrajince a Slováky, přičemž hlavním motivem byl alkohol a vzájemné neshody.
Mravnostní kriminalita podle policie vzrostla o 8,8 procenta. Kriminalisté zaznamenali skoro 3 695 těchto deliktů, nejčastějším z nich bylo znásilnění – 1 086 případů. Následovala dětská pornografie, která vzrostla o 22,5 procenta.
„Nárůst v oblasti dětské pornografie přisuzujeme vyššímu množství poznatků z mezinárodních databází i úspěšnou realizací operací, jakou byl Kidflix,“ uvedli policisté. Při této mezinárodní akci uzavřela policie platformu pro dětskou pornografii, zapojilo se 38 zemí včetně ČR.
Násilná kriminalita vzrostla podle policie o 0,3 procenta na 13 752 skutků. Policisté také řešili loni 269 incidentů ve školách.
Trestná činnost v kyberprostoru tvořila podle policie už 12,4 procenta celkové kriminality. Meziročně narostla o 14,3 procenta, objasněnost v této oblasti je přitom pouze 15,1 procenta. „I v internetové prostředí se chovejte jako na ulici, tam taky nedáte peníze někomu, koho neznáte,“ radil náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.