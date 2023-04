Kriminalita v Česku stoupá. Přibylo majetkových deliktů, násilí i vražd

Kriminalita v ČR v prvním čtvrtletí stoupla meziročně skoro o desetinu. Přibyly majetkové i násilné delikty. Letos se do března stalo 47 vražd, loni 35. Do března policie zaregistrovala 51 282 trestných činů, v loňském roce to bylo 46 940 skutků. Přibylo majetkové kriminality a vražd, naopak se stalo méně hospodářských či mravnostních trestných činů.