Evakuace hlavního nádraží v Praze. Vlaky stojí, policie zavře magistrálu

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  8:12aktualizováno  8:34
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ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner

Z důvodu anonymní výhružky o uložení nástražného výbušného systému došlo v úterý ráno k evakuaci Hlavního nádraží v Praze. Soupravy metra stanicí jen projíždějí, některé vlakové linky jsou odkloněny. Na místě bude zasahovat pyrotechnik. Wilsonova ulice se uzavře, informovala policie na X.

„Nádraží je evakuováno. Do stanice přijíždějí poslední vlaky, poté bude provedena pyrotechnická prohlídka,“ informovala policie před půl devátou hodinou.

Od 8:45 hodin bude z důvodu bezpečnosti obousměrně uzavřena Wilsonova ulice. Dopravní omezení pode policie potrvá minimálně hodinu až dvě.

Policie přijala anonymní výhružku o uložení bomby v prostoru stanice v úterý ráno, sdělil iDNES.cz její pražský mluvčí Jan Daněk.

Vlaky metra ve stanici od 7:43 hodin ráno nezastavují. Dotčena je také autobusová linka AE.

Její nástupní zastávka je v Opletalově ulici na úrovni vstupu do stanice metra, informoval web Pražské integrované dopravy.

Kvůli zásahu složek integrovaného záchranného systému je dotčen také provoz vlaků na železnici. Některé jsou na své trase odkloněny, jiné přerušily provoz.

Dotčené jsou následující železniční linky: R10, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R26, R41, R43, R49, S2, S22, S3, S7, S8, S88 a S9.

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