Incident se odehrál v pondělí na Terminálu 1. Muž, který cestoval do tureckého Istanbulu, neprošel plynule bezpečnostní kontrolou, protože u něj pracovníci našli powerbanku, která nesplňovala povolené limity pro leteckou přepravu. Muž podle Urbana na upozornění zareagoval podrážděně a pravděpodobně sarkasticky řekl, že je terorista.
„Ačkoliv šlo podle pozdějšího vyjádření dotyčného o pouhý pokus o žert, bezpečnostní protokoly reagují na podobná klíčová slova okamžitě a bez výjimky,“ uvedl mluvčí. Pracovníci proto přivolali hlídku cizinecké policie a následně i pyrotechniky.
Pyrotechnici zkontrolovali muže i jeho osobní zavazadla, nic podezřelého u něj nenašli. Mezitím ale o situaci informovali leteckou společnost, která se na základě bezpečnostního rizika rozhodla cestujícího okamžitě vyloučit z přepravy. „Vzhledem k tomu, že muž cestoval se svými dvěma nezletilými dětmi, znamenal tento zkrat okamžitý konec plánované dovolené pro celou rodinu. Muž tak i s dětmi za doprovodu policistů poklidně opustil prostor letiště,“ uvedl Urban.
Policisté varují, že slova jako bomba, terorista, výbušnina nebo zbraň v prostorách letiště automaticky spouští bezpečnostní postupy. Policisté ani letištní bezpečnostní služba podle mluvčího nemohou a nesmí vyhodnocovat, zda jde o nadsázku, frustraci či vtip. Jakékoliv podobné prohlášení vede k zásahu pyrotechniků, zpoždění a zpravidla k okamžitému zrušení dovolené na náklady cestujícího.