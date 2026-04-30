Policie odložila prověřování Macinkových SMS. Prezident je označil za vydírání

Ve zprávách, které Hrad zveřejnil koncem ledna, naléhal Macinka na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Šéf Motoristů Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl tvrzení, že šlo o vydírání.
K odložení věci přistupují policisté tehdy, pokud po jejím prověření dospějí k závěru, že nejde o podezření z trestného činu nebo že se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. Proti usnesení o odložení lze podat stížnost.
Macinka ve zprávách napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Pavel podle něj může získat klid, když bude čestný prezident Motoristů Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl mimo jiné.
Vydírání se podle trestního zákoníku dopustí ten, kdo někoho jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. NCOZ dostala případ na starosti z toho důvodu, že se podezření na protiprávní jednání týkalo ústavního činitele.
27. ledna 2026