Žena v Bílině napadla ministryni Mrázovou. Útočnice skončila hospitalizovaná

„Kriminalisté prověřují okolnosti a motiv samotného napadení,“ doplnila na síti X policie. Zároveň dosavadním zjištěním vyloučila, že by se jednalo o politicky motivovaný čin.
„Po sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval,“ informovali dále policisté. Žena je nyní hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení, dodala policie.
Základní sazba za nebezpečné vyhrožování podle trestního zákoníku je trest až rok vězení. V případě nebezpečného vyhrožování musí jít o výhrůžku usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou.
Než se Mrázová loni stala ministryní pro místní rozvoj, byla v Bílině starostkou.
Není to první útok na politika hnutí ANO. Negativní zkušenost má také premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Během zářijového předvolebního mítinku v obci Dobrá na něj zaútočil starší muž a dvakrát ho udeřil francouzskou holí do hlavy.
Babiše tehdy převezli na ošetření do nemocnice. Útok odsoudili politici napříč celým českým politickým spektrem. Soudní líčení se seniorem se konalo letos v lednu. Okresní soud mu uložil podmínku za výtržnictví a ublížení na zdraví. Soud při rozhodování zohlednil jeho věk, zdravotní stav i dosavadní bezúhonnost.
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7. května 2026