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Policisté si z pracovišť Akademie věd odnesli dokumenty. Nyní je prošetřují

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  11:55aktualizováno  11:55
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Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v sídle...

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v sídle Akademie věd ČR. (22. září 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v sídle...
Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v sídle...
Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v sídle...
Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v sídle...
9 fotografií
Kriminalisté si po úterním zásahu na Akademii věd ČR (AV ČR) odvezli dokumenty k dalšímu šetření. Zatím ale nikoho nezadrželi ani neobvinili. Podle mluvčí akademie Markéty Růžičkové policie zasahovala v sídle na Národní třídě a na pracovištích v Praze 8.

„Zásah se dotkl také serverovny Střediska společných činností AV ČR v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR a archivu Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v Praze 8,“ sdělila. Budovu na Národní třídě podle ní kriminalisté opustili v noci na středu, ostatní pracoviště už v pondělí odpoledne. „Policisté zajistili k prošetřování listinné a elektronické dokumenty,“ doplnila Růžičková.

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala zopakoval, že případ je ve stadiu prověřování, takže k němu není možné uvést více informací. Už v úterý uvedl, že zatím nebyl nikdo obviněn.

„Dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení v dané věci vykonává státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze,“ sdělil v úterý pro iDNES.cz Cimbala s tím, že probíhá prvotní fáze přípravného řízení, kterou označuje za prověřování.

„Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli nebylo zahájeno trestní stíhání, respektive sděleno obvinění jakékoliv osobě,“ dodal. „Mohu uvést, že k zadržení osob nedošlo,“ potvrdil pak i ve středu.

Vyšetřování kriminalistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu se podle Deníku N týká podezření, že se v akademii vystavovaly fiktivní dohody o provedení práce.

Podle některých médií se policisté zajímali o Středisko společných činností AV ČR, které funguje jako samostatný právní subjekt a poskytuje podporu akademickým pracovištím. Například vydává odborné publikace, spravuje informační systémy, pořádá konference, poskytuje vědcům právní podporu nebo se stará o komunikaci s médii a o popularizaci vědy.

KRIMI

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