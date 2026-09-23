„Zásah se dotkl také serverovny Střediska společných činností AV ČR v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR a archivu Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v Praze 8,“ sdělila. Budovu na Národní třídě podle ní kriminalisté opustili v noci na středu, ostatní pracoviště už v pondělí odpoledne. „Policisté zajistili k prošetřování listinné a elektronické dokumenty,“ doplnila Růžičková.
Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala zopakoval, že případ je ve stadiu prověřování, takže k němu není možné uvést více informací. Už v úterý uvedl, že zatím nebyl nikdo obviněn.
„Dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení v dané věci vykonává státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze,“ sdělil v úterý pro iDNES.cz Cimbala s tím, že probíhá prvotní fáze přípravného řízení, kterou označuje za prověřování.
„Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli nebylo zahájeno trestní stíhání, respektive sděleno obvinění jakékoliv osobě,“ dodal. „Mohu uvést, že k zadržení osob nedošlo,“ potvrdil pak i ve středu.
Vyšetřování kriminalistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu se podle Deníku N týká podezření, že se v akademii vystavovaly fiktivní dohody o provedení práce.
Podle některých médií se policisté zajímali o Středisko společných činností AV ČR, které funguje jako samostatný právní subjekt a poskytuje podporu akademickým pracovištím. Například vydává odborné publikace, spravuje informační systémy, pořádá konference, poskytuje vědcům právní podporu nebo se stará o komunikaci s médii a o popularizaci vědy.