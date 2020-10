Ve volební místnosti v Lounech zemřel starší muž. Na Karvinsku řeší policie údajné uplácení voličů

Ostrava Ve volební místnosti v Lounech se v pátek večer zhroutil starší muž. Na místě mu první pomoc poskytli laici a následně zdravotníci, zachránit se ho nepodařilo, řekl mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.

„Muž byl postižen náhlou zástavou oběhu. Na místě začala laická resuscitace, kterou převzala lékařská posádka. Přes veškeré úsilí, které trvalo dlouhou dobu, byla resuscitace neúspěšná,“ uvedl Voleník. Na místě byla přítomna také policie.



Město Louny na svém facebookovém profilu informovalo, že z důvodu úmrtí voliče byly na nezbytně nutnou dobu uzavřeny volební okrsky č. 1 a č. 8 na základní škole Přemyslovců. Hlasování bylo obnoveno krátce po 20:00.

HLASOVÁNÍ OBNOVENO ve 20,05 hod. a bude prodlouženo do 23,00 hod. Z důvodu úmrtí voliče budou na dobu nezbytně nutnou... Zveřejnil(a) Město Louny dne Pátek 2. října 2020

Na Karvinsku prověřuje policie údajné uplácení

Policisté prověřují na Karvinsku možné narušení regulérnosti voleb. Důvodem je údajné uplácení voličů, řekl policejní mluvčí René Černohorský. Podle neoficiálních informací, které má ČTK k dispozici, se incident stal v Havířově.

Policejní mluvčí pouze potvrdil, že karvinští kriminalisté spolu s kolegy ze speciální pořádkové jednotky prověřují poznatky k možnému narušení regulérnosti voleb na Karvinsku. Místo nechtěl blíže specifikovat. Podle něj se případem zabývají proto, že údajně někdo lidem vyplácel peníze za volbu konkrétního politického subjektu.



„Víme, jaké je to město, víme, který je to okrsek, ale nebudeme to sdělovat, abychom nemařili úkony vyšetřování,“ řekl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Uvedl pouze, ze událost byla zaznamenána v Moravskoslezském kraji. Voliči byli podle něho sváženi a za alkohol byli instruováni k odevzdávání hlasů.



Incident zřejmě oznámila členka volební komise, která si před volební místností všimla většího počtu lidí. Miroslava Chlebounová z krajského úřadu uvedla, že úřad oficiálně žádné informace o problémech při volbách nemá. Volební komise jsou úřadu povinny hlásit pouze přerušení hlasování.