V Kynšperku nad Ohří se našla část lidského těla, v akci jsou desítky policistů

„V současné době v místě provádíme prvotní úkony. Další informace zveřejníme hned, jakmile to okolnosti případu dovolí,“ napsala policie na síti X.
Policisté zatím nespecifikovali, o jakou část lidského těla jde ani kde byla objevena. Podle zjištění iDNES to ale bylo na zahradě rodinného domu.
„V současné době probíhá pátrání v okolí místa, kde byla nalezena část lidského těla. Do pátrání po čemkoliv, co pomůže objasnit tento případ, se zapojilo několik desítek policistů. K dispozici máme psovody se služebními psy, strážníky z místní městské policie i kolegy od hasičů,“ popsal zásah policejní .
Obdobný případ řešili kriminalisté v roce 2022, kdy v Aši v bunkru v lesoparku objevili ostatky muže v pokročilém stadiu rozkladu. Tehdy vyloučili cizí zavinění.