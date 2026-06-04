V Kynšperku nad Ohří se našla část lidského těla, v akci jsou desítky policistů

Autor:
  11:24
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Policie vyšetřuje nález části lidského těla v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku. Na místě jsou kriminalisté, kteří zajišťují stopy. Do akce zapojili i psovody.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„V současné době v místě provádíme prvotní úkony. Další informace zveřejníme hned, jakmile to okolnosti případu dovolí,“ napsala policie na síti X.

Policisté zatím nespecifikovali, o jakou část lidského těla jde ani kde byla objevena. Podle zjištění iDNES to ale bylo na zahradě rodinného domu.

„V současné době probíhá pátrání v okolí místa, kde byla nalezena část lidského těla. Do pátrání po čemkoliv, co pomůže objasnit tento případ, se zapojilo několik desítek policistů. K dispozici máme psovody se služebními psy, strážníky z místní městské policie i kolegy od hasičů,“ popsal zásah policejní .

Obdobný případ řešili kriminalisté v roce 2022, kdy v Aši v bunkru v lesoparku objevili ostatky muže v pokročilém stadiu rozkladu. Tehdy vyloučili cizí zavinění.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.