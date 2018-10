Policie nebude moci obvinit Ondráčka kvůli výrokům vůči Horáčkovi, sněmovna ho nevydala

Přehled zákonodárců, jejichž vydání Sněmovna odmítla 28. ledna 1993 - Sněmovna při vůbec prvním hlasování o imunitě nevydala Čestmíra Hofhanzla (ODA) k trestnímu stíhání pro pomluvu, které se údajně dopustil v roce 1990.



3. listopadu 1994 - Sněmovna neudělila souhlas s trestním stíháním poslance Bohuslava Kuby (SPR-RSČ). Ten údajně v lednu 1993 fyzicky napadl člena justiční stráže v Třebíči. Sněmovna nevydala ani Miloše Skočovského (ČMUS), podezřelého z porušování závazných pravidel hospodářského styku a z porušování povinnosti při správě cizího majetku.



27. února 1997 - Poslanecká sněmovna rozhodla, že neumožní trestní stíhání poslanců Jan Vika a Pavla Maixnera (oba SPR-RSČ). Vik byl viněn z šíření poplašné zprávy v souvislosti s tiskem a rozšiřováním letáků s názvem Informace spolkové vlády pro vedení sudetoněmeckého landsmanschaftu. Maixner byl vyšetřován kvůli střetu s královéhradeckým primátorem Martinem Dvořákem (ODA), jenž se snažil zabránit trojici republikánů ve vylepování volebních plakátů SPR-RSČ na místech, která k tomu nebyla určena.



19. května 1998 - Poslanci nevydali k trestnímu stíhání Jana Stráského (Unie svobody). Vyšetřovatelé o jeho vydání požádali kvůli podezření, že zneužil pravomoc veřejného činitele.



20. května 1998 - Sněmovna odmítla zbavit imunity Ivana Kočárníka (ODS), které policisté chtěli stíhat za to, že v roce 1995 podepsal státní záruky na krytí finančních ztrát České spořitelny ve výši 4,1 miliardy korun, aniž to projednala vláda.



12. července 2000 - Sněmovna nezbavila imunity poslankyni KDU-ČSL Ludmilu Müllerovou, kterou vyšetřovatel podezíral z krácení daně. Poslanci nezbavili imunity ani bývalého ministra bez portfeje Jaroslava Baštu (ČSSD), který čelil podezření, že jako člen vlády zneužíval pravomoci v souvislosti se získáváním informací o privatizaci některých podniků.



25. března 2011 - Poslanci nevydali Stanislava Humla (VV) k trestnímu stíhání, ač o to v projevu ve Sněmovně sám požádal. Policie Humla podezřívala ze zmanipulování posudku nehody. Poslanec tvrdil, že se ničeho nedopustil a poukazuje na údajně nestandardní postup policie. Chtěl, aby ho soud očistil.



10. června 2014 - Sněmovna nevydala poslankyni Zuzanu Kailovou (ČSSD). Policie ji chtěla obvinit v souvislosti s jejím působením ve funkci ústecké radní kvůli projektu vítání občánků. Zakázka za více než pět milionů korun podle vyšetřovatelů odporovala požadavku na hospodárnost a byla zbytečná.



24. ledna 2018 - Sněmovna nevydala poslance ODS a bývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu, který se tam nyní nebude muset zodpovídat před odvolacím soudem v případu městské karty opencard. V minulém volebním období Sněmovna Svobodu vydala. Předloni ho soud nepravomocně odsoudil k podmíněnému trestu 2,5 roku. Proti verdiktu se odvolal.



Poslanci odmítli vydat i Pavla Růžičku (ANO), kterého obžaloba viní spolu s dalšími zastupiteli Postoloprt na Lounsku z údajně nevýhodného prodeje obecního domu.