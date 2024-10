Chodec našel v Brně pod stromem novorozence, policie pátrá po matce

Chodec si všiml holčičky v řečkovické Žitné ulici. Spolu s přítelkyní novorozence zabalili do deky, kterou rychle donesli z auta, a dítě si vzali k sobě do bytu. „Také zavolali záchranáře. Ti čerstvě narozenou holčičku, která byla naštěstí v pořádku, po kontrole převezli do nemocnice,“ sdělil k případu policejní mluvčí Pavel Šváb.

„Mohu říct pouze to, že jsme na místo vyslali lékařský tým a záchranářskou posádku, o to děťátko jsme se postarali a převezli ho k další péči do FN Brno,“ řekla redakci iDNES.cz mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Místo, kde našli novorozenou holčičku.

Policisté momentálně hledají svědky, kteří se na místě pohybovali ve středu večer mezi 19. a 22. hodinou. Hledají také matku novorozeněte.

„Poznatky přijmeme na lince 158, případně na jakémkoliv obvodním oddělení policie,“ upřesnil Šváb.